У НКЦПФР оцінили кількість активних учасників крипторинку в Україні

Кількість активних користувачів криптовалютного ринку в Україні становить майже 3 млн. Про це заявив член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Максим Лібанов під час форуму Business & Legal Tax Forum, повідомляє пресслужба Комісії.

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Він зазначив, що сьогодні юридична база для регулювання віртуальних активів у країні відсутня.

«Відсутність законодавчих норм створює правову невизначеність, яка, за оцінками експертів, призвела до того, що ринок криптовалют в Україні, який охоплює майже три мільйони активних користувачів, залишається в сірій зоні. Ми маємо в країні значний потенціал цього ринку і Комісія працює над тим, щоб створити для нього правове поле на основі європейських стандартів», — додав Лібанов.

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Також він розповів про партнерські відносини між НКЦПФР та НБУ. За словами Лібанова, органи співпрацюють задля створення якісного регулювання ринків, уникаючи непередбачуваних змін, зокрема в оподаткуванні, які можуть негативно вплинути на бізнес.

Нагадаємо

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку провела перший криптовалютний воркшоп на тему того, чи варто учасникам цього сектора боятися регламенту MiCA.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у першій половині 2025 року в Україні планують легалізувати криптовалюту.

Пізніше у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні.