Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом криптотранзакцій — звіт Chainalysis

Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом вартості отриманих криптоактивів із показником понад $100 млрд. Про це свідчать дані звіту Chainalysis, повідомляє Incrypted.

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Східна Європа

Згідно зі звітом, Східна Європа є четвертим за величиною крипторинком у світі. Частка цього регіону становить 11%.

Загальна передана ончейн вартість криптоактивів на цьому ринку в період із липня 2023 року до червня 2024 року становить $499,14 млрд. Більша частина припадає на централізовані криптобіржі (CEX) — $324 млрд. Експерти також відзначили зростання DeFi-сегмента, його показник сягнув $165,46 млрд.

При цьому, як видно на графіку нижче, на відміну від інших ринків, обсяг криптовалютних потоків з кінця I кварталу 2024 року в Східній Європі зріс.

При цьому трохи більше половини обсягу припадає на інституціоналів (від $1 млн і більше), решта — переважно професійні трейдери (від $10 000 до $1 млн).

Україна

Згідно зі звітом, Україна посідає друге місце в регіоні. На неї припадає понад $100 млрд від вартості всіх криптовалютних транзакцій. Вищий показник тільки у рф.

Як зазначили експерти, основні драйвери цього зростання в Україні — інституційні та професійні перекази.

Журналісти звернулися до Chainalysis за роз’ясненнями, які саме транзакції аналітики маркують у цьому випадку як «інституційні», оскільки станом на жовтень 2024 року в Україні немає нормативно-правового базису для криптоіндустрії. Отже, не може бути й переказів між юрособами, які часто підпадають під категорію інституціоналів.

На момент публікації редакція не отримала відповіді. Якщо слідувати графіку нижче, то, ймовірно, йдеться про великі перекази між фізособами.

«Інституційні та професійні криптоперекази в Україні різко зросли, оскільки багато хто шукає фінансову стабільність в умовах триваючої війни, а криптовалюти розглядаються як більш безпечна альтернатива. На цю тенденцію впливають такі глобальні чинники, як волатильність ринку, інфляція і санкції, пов’язані з війною, а також дедалі більший інтерес інституціональних інвесторів до біткоїн-ETF від таких компаній, як BlackRock», — цитують автори звіту коментар представника біржі WhiteBIT з цього приводу.

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Також експерти зазначили, що з минулого аналізованого періоду зріс обсяг покупок біткоїнів за гривню. Цей показник досяг $882,64 млн, згідно зі звітом. При цьому він почав зростати з березня 2024 року.

Варто зазначити, з початку березня 2023 року в Україні криптобіржі призупинили операції з гривневими банківськими картами. На момент написання обмеження досі не знято.

З огляду на це, які саме перекази з урахуванням гривні зазнали аналізу в рамках підготовки звіту, неясно.

Що стосується рф, експерти відзначили зростання трафіку на сайтах бірж, які не вимагають проходження KYC. У Chainalysis пов’язують це з розширенням санкцій проти країни-агресора.

Активність у секторі DeFi

Цей сегмент у Східній Європі зріс на 40% порівняно з 2023 роком, зазначено у звіті. За цим показником регіон посідає третє місце, поступаючись тільки Латинській Америці та Африці.

Загалом регіональні децентралізовані біржі (DEX) отримали $148,68 млрд у криптоактивах. На Україну припадає $34,9 млрд, показник зріс на 160,23% за рік.

Примітно, на відміну від інших країн у регіоні, в Україні простежується спадний тренд за рівнем активності в лендингових проєктах і на NFT-маркетплейсах. Лідерами в розрізі цієї тенденції є Молдова та Угорщина.

Також експерти відзначили зниження рівня використання стейблкоїнів в Україні.

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Зростання активності в DeFi-сегменті в Україні зумовлене переважно сплеском великих переказів, зазначено у звіті.

Також експерти відзначили зростання кількості невеликих переказів — на 82,29% (від $1000 до $10 000) і на 91,99% (до $1000). Причиною такої тенденції може бути прагнення інвесторів підвищити свою щоденну купівельну спроможність на тлі геополітичних ризиків, вважають у Chainalysis.

У звіті підкреслюється, що Україна йде шляхом імплементації регламенту MiCA.

Нагадаємо

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у першій половині 2025 року в Україні планують легалізувати криптовалюту.

Пізніше у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні.

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