Податкова хоче розширити доступ до банківської таємниці: що відповів НБУ
Доступ до банківської таємниці, прогноз курсу валют на тиждень: головне за понеділок
Податкова служба планує перевіряти інформацію, що належить до банківської таємниці й стосується українських громадян і бізнесу. До такої інформації ДПС пропонує віднести, зокрема, відомості щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, ФОПа або звичайного громадянина за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначень платежів.
Держава втрачає мільярди через відсутність регулювання криптовалют — Федоров
Врегулювання відносин у сфері криптовалют в Україні гальмують консервативні сили.
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Повну колекцію пам'ятних монет України 1996−2024 років із нейзильберу 18 жовтня продали на майданчику violity за 396 тисяч гривень.
Дефіцит гривні зростає: як це позначиться на курсі долара та євро
Перша половина останньої декади жовтня на валютному ринку України мине під знаком закінчення розрахунків бізнесу з бюджетом та наближення звітної дати. Причому представникам практично всіх секторів нашої економіки доведеться перегрупувати свої фінансові ресурси, щоб забезпечувати гривнею майбутні бюджетні платежі, що зросли.
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