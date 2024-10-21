Доступ до банківської таємниці, прогноз курсу валют на тиждень: головне за понеділок

Податкова служба планує перевіряти інформацію, що належить до банківської таємниці й стосується українських громадян і бізнесу. До такої інформації ДПС пропонує віднести, зокрема, відомості щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, ФОПа або звичайного громадянина за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначень платежів.

Держава втрачає мільярди через відсутність регулювання криптовалют — Федоров

Врегулювання відносин у сфері криптовалют в Україні гальмують консервативні сили.

Повну колекцію пам'ятних монет України 1996−2024 років продали на аукціоні за 396 тисяч