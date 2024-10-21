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21 жовтня 2024, 16:51

Держава втрачає мільярди через відсутність регулювання криптовалют — Федоров

Врегулювання відносин у сфері криптовалют в Україні гальмують консервативні сили. Про це заявив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю «Карпʼяк на Суспільному».

Врегулювання відносин у сфері криптовалют в Україні гальмують консервативні сили.

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Мінцифри підтримує створення правової бази для регулювання операцій з цифровими активами.

«Мінцифра розробила законопроєкт, але зараз, скажімо так, більш консервативні сили не дають можливості відбутися цьому законопроєкту, тому ми живемо 5 років в повній тіні», — пояснив Федоров.

За словами міністра цифрової трансформації, через відсутність регулювання криптовалют в Україні, держава недоотримує мільярди податків у бюджет. Втім, Михайло Федоров сподівається на зміни у цьому напрямку.

До теми: У НКЦПФР підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+25
Kharakternyk
Kharakternyk
21 жовтня 2024, 16:55
#
Пора вже братися за оподаткування повітря. Чому тупим?
+
+15
Я_ __
Я_ __
21 жовтня 2024, 16:59
#
Kharakternyk

А ще можна оподатковувати прийом їжі, вживання питної води, та похід до туалета, по маленькому 20% від зп платиш, по великому 50% від зп платиш, потужно і незламно, АВЕ КИМ ЧЕН ЗЕ!
+
+60
Я_ __
Я_ __
21 жовтня 2024, 16:58
#
Супер, одне питання, а для чого умовному Петру Пупкіну з Хацапетівки при виводі з крипти 100 доларів США, віддавати 19,5% (в цьому місяці вже має бути 23%) державі, котра невідомо куди витратить ці кошти (депутати розпилять), якщо знаючи і розбираючись в темі, можна забрати собі 100% і ні з якими казнокрадами не ділитися?)))
+
0
Anatoll France
Anatoll France
21 жовтня 2024, 16:59
#
Це правда. Гроші треба рахувати.
+
+30
Я_ __
Я_ __
21 жовтня 2024, 17:00
#
Який дурень буде віддавати казнокрадам 23% свого прибутку, в котрому держава взагалі ніяк не фігурувала по факту, маючи стільки можливостей не ділитися з казнокрадами)))))00)00)0)
+
0
potator
potator
21 жовтня 2024, 17:07
#
Контора по заготовке рогов и копыт была открыта по многим причинам.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
21 жовтня 2024, 17:09
#
Не, ну ладно Гетьманцев, но ты то Миша умный мужик и должен знать, что крипта это не счёт в ПриватБанке ее невозможно регулировать. Это даже США и Европе не удается, а тут наши ребята думают что они издадут закон и все живо побегут 23% с крипты платить или как минимум популярные биржи с КУСом будут налоговой данные давать?) Суть крипты как раз таки в невозможности контроля со стороны государства.
+
0
milon
milon
21 жовтня 2024, 17:11
#
Держава втрачає мільярди

Как же они о стране думают, наверное по ночам плохо спят, только думают как страна бы процветала
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