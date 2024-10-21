Врегулювання відносин у сфері криптовалют в Україні гальмують консервативні сили. Про це заявив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю «Карпʼяк на Суспільному».
21 жовтня 2024, 16:51
Держава втрачає мільярди через відсутність регулювання криптовалют — Федоров
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Мінцифри підтримує створення правової бази для регулювання операцій з цифровими активами.
«Мінцифра розробила законопроєкт, але зараз, скажімо так, більш консервативні сили не дають можливості відбутися цьому законопроєкту, тому ми живемо 5 років в повній тіні», — пояснив Федоров.
За словами міністра цифрової трансформації, через відсутність регулювання криптовалют в Україні, держава недоотримує мільярди податків у бюджет. Втім, Михайло Федоров сподівається на зміни у цьому напрямку.
До теми: У НКЦПФР підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8
А ще можна оподатковувати прийом їжі, вживання питної води, та похід до туалета, по маленькому 20% від зп платиш, по великому 50% від зп платиш, потужно і незламно, АВЕ КИМ ЧЕН ЗЕ!
Как же они о стране думают, наверное по ночам плохо спят, только думают как страна бы процветала