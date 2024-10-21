Дефіцит гривні зростає: як це позначиться на курсі долара та євро

Перша половина останньої декади жовтня на валютному ринку України мине під знаком закінчення розрахунків бізнесу з бюджетом та наближення звітної дати. Причому представникам практично всіх секторів нашої економіки доведеться перегрупувати свої фінансові ресурси, щоб забезпечувати гривнею майбутні бюджетні платежі, що зросли.

Причиною таких тектонічних перегрупувань стане набуття чинності ресурсного законопроєкту, яким підвищуються податки заднім числом, із 1 жовтня (документ досі перебуває на підписі у Президента).

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За розрахунками ініціаторів цих змін, новації мають дати бюджету ще цього року додаткові 30 млрд грн. Якщо це так, то в жовтні ця сума, теоретично, може досягти 7−10 млрд грн, які платникам податків доведеться вийняти зі своєї кишені та бізнесу.

Оскільки заккумулювати такі величезні суми для розрахунків із бюджетом основної частини клієнтів банків навіть за декілька днів буде проблематично, тому їм доведеться ці ресурси готувати вже заздалегідь. Причому найближчим часом. Це підвищить попит на гривню на ринку.

Окрім цього, з 11 жовтня відразу на 121 млрд грн підвищилися нормативи резервування для банків, що також збільшило потреби самих фінустанов у гривні. В результаті можна говорити про деякий дефіцит гривневих ресурсів, який підстрахує нацвалюту на всіх сегментах фінансового ринку, зокрема, й на валютному.

Адже потреба у гривні у банків для виконання підвищеного нормативу резервування призводить до:

змін обсягів вкладень у депозитні сертифікати (їх обсяги поступово дедалі активніше знижуватимуться);

збільшення портфелів куплених банками ОВДП (переважно за рахунок бенчмарк-облігацій, що входять до покриття нормативу резервування, що зріс).

У результаті небезпечний навіс зайвої гривневої ліквідності у банківській системі все ж таки дещо скорочується, що допомагає Нацбанку в підтримці гривні на валютному міжбанку.

Певну інтригу вносить вже зараз майбутнє засідання Правління Нацбанку щодо облікової ставки та грошово-кредитної політики. Воно відбудеться 31 жовтня. Інфляція вже досягла 8,6% у річному вимірі (станом на 1 жовтня). І це ще без додаткового «палива», яке зростання цін отримає вже найближчим часом:

рішення Верховної Ради щодо підвищення податків та зборів, що переважно буде зашито бізнесом до цін на товари та послуги;

традиційний інфляційний період — листопад-грудень, коли на ринок виходять значні обсяги бюджетних грошей;

збільшення військових витрат держави;

запуск опалювального сезону та зростання імпорту енергоносіїв, що тисне на курс гривні на міжбанку. А це, у разі зростання курсу долара та євро, зі свого боку, призводить знову до зростання цін на імпортні товари та послуги.

За таких вхідних даних поки що продовжувати політику зниження облікової ставки у Нацбанку вочевидь не вийде. Підвищувати облікову ставку НБУ теж поки що не наважиться. А ось внести нові зміни до грошово-кредитної політики та валютних послаблень (на чому періодично наполягає МВФ) посадовці можуть.

Саме в цьому і криється головна інтрига майбутнього засідання регулятора: чи будуть нові зміни щодо правил роботи на валютному ринку, чи Нацбанк збереже за ними «статус кво».

Крім того, цього тижня на поведінку українського валютного ринку щодо євро вплинуть відлуння засідання ЄЦБ, що відбулося 17 жовтня, щодо відсоткових ставок. Нагадаю, що ЄЦБ втретє за рік зменшив їх ще на 25 в.п.

Оскільки рішення Європейського центрального банку набуде чинності лише з 23 жовтня, частина світових фінансових гравців на початку цього тижня ще коригуватимуть свою роботу на ринках, відповідно до цих змін. Це вплине на поведінку пари євро/долар, тобто опосередковано — і на курс євро щодо гривні в Україні.

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До зовнішніх геополітичних чинників, які опосередковано впливають на поведінку пари євро/долар на міжнародних ринках, і як наслідок, на курс євро в Україні, можна віднести також вихід майже на фінішну пряму президентських перегонів у США, а також засідання Федрезерва, що відбудеться майже відразу після цього, щодо відсоткових ставок.

Після рішень ЄЦБ 17 жовтня про нове зниження ставок весь фінансовий світ чекає на відповідні рішення американського регулятора. І це також дедалі більше впливає на поведінку всіх світових ринків.

Елемент знервованості на ринку золота, нафти та пари євро/долар продовжує зберігати напруженість на Близькому Сході. Це також провокує ситуативні короткочасні ралі за парою євро/долар на різних новинах із цього регіону. Що теж позначатиметься на курсі євровалюти щодо гривні.

У результаті цей тиждень в Україні на валютному ринку знову буде турбулентним за курсом євро на міжбанку. Все це призводитиме до періодичних коливань цінників за євро і на готівковому ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 21−25 жовтня

Міжбанк

Головним продавцем долара на міжбанку вже традиційно залишиться НБУ. Але завершення бюджетних платежів у клієнтів, необхідність накопичення гривневих ресурсів у бізнесу для сплати підвищених податків та зборів, а також поточна господарська діяльність компаній збільшать пропозицію на ринку валюти і з боку клієнтів.

При цьому загальний попит на валюту щодня все одно перевищуватиме її пропозицію з боку експортерів. Брак пропозиції (до 35−55% від загального обсягу попиту) змушений буде закривати Нацбанк, проводячи свої інтервенції. За моїми розрахунками, цього тижня він витратить на це від $670 млн до $860 млн.

Курс євро на торгах, як і раніше, залежатиме від двох складових: поведінки пари євро/долар на світових ринках та динаміки курсу долара щодо гривні на українському міжбанку.

На період із 21 до 25 жовтня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,081 до 1,093 долара за євро.

Якщо котирування долара на міжбанку 21−25 жовтня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,05 до 41,50 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44,37 до 45,36 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 15 до 25 копійок та за євро — в межах від 20 до 30 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,70 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,05 до 41,65 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 44,20 до 45,60 грн. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 44,35 до 45,55 грн.