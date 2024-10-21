Повну колекцію пам'ятних монет України 1996-2024 років продали на аукціоні за 396 тисяч

Повну колекцію пам'ятних монет України 1996−2024 років із нейзильберу 18 жовтня продали на майданчику violity за 396 тисяч гривень.

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Продаж на аукціоні

За даними майданчика, під час торгів було зроблено 57 ставок. За продажем лота стежили 594 особи.

Приблизна вартість «нацбанківських» цін на моменти випусків в обіг цих монет для такої повної колекції пам'ятних монет України 1996−2024 років становить до 70 тисяч гривень.

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Фото: violity.com