Повну колекцію пам'ятних монет України 1996−2024 років із нейзильберу 18 жовтня продали на майданчику violity за 396 тисяч гривень.
21 жовтня 2024, 10:49
Повну колекцію пам'ятних монет України 1996-2024 років продали на аукціоні за 396 тисяч
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Продаж на аукціоні
За даними майданчика, під час торгів було зроблено 57 ставок. За продажем лота стежили 594 особи.
Приблизна вартість «нацбанківських» цін на моменти випусків в обіг цих монет для такої повної колекції пам'ятних монет України 1996−2024 років становить до 70 тисяч гривень.
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Фото: violity.com
Джерело: Мінфін
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