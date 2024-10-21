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21 жовтня 2024, 10:49

Повну колекцію пам'ятних монет України 1996-2024 років продали на аукціоні за 396 тисяч

Повну колекцію пам'ятних монет України 1996−2024 років із нейзильберу 18 жовтня продали на майданчику violity за 396 тисяч гривень.

Повну колекцію пам'ятних монет України 1996−2024 років з нейзильберу 18 жовтня продали на майданчику violity за 396 тисяч гривень.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПродаж на аукціоніЗгідно з даними майданчика, під час торгів було зроблено 57 ставок.
Фото: violity.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Продаж на аукціоні

За даними майданчика, під час торгів було зроблено 57 ставок. За продажем лота стежили 594 особи.

Приблизна вартість «нацбанківських» цін на моменти випусків в обіг цих монет для такої повної колекції пам'ятних монет України 1996−2024 років становить до 70 тисяч гривень.

Три знаменитих пам'ятних монет України: як і скільки на них можна заробити

Фото: violity.com

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
21 жовтня 2024, 13:31
#
Трохи «дивна» ціна, якщо врахувати, що поточна вартість колекції 320−325 тис. грн, навіщо комусь було переплачувати біля 20%, для мене загадка…
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