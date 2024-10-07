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7 жовтня 2024, 20:00

Міжнародні резерви скоротились, прогноз курсу валют на тиждень: головне за понеділок

У вересні міжнародні резерви скоротились до $38,9 млрд

Станом на 1 жовтня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 898,6 млн. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

За 9 місяців 2024 року товарообіг України склав $81,9 млрд

Протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували — на $30,7 млрд.

Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту.

Курс долара та євро на 7−11 жовтня: євровалюта знову стане «хітом» спекулятивних заробітків

У світі знову неспокійно, що найближчим часом додасть проблем і українському валютному ринку. А з огляду на посилення військових дій агресора на фронтах та ще й багатьох уже суто українських економічних, податкових та банківських нюансів, до кінця жовтня на валютному ринку буде дуже напружена ситуація.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
7 жовтня 2024, 20:17
#
Сьогодні 7 жовтня, в Україні подорожчає оформлення паспортних документів. Про це повідомляється на сайті державного підприємства «Паспортний Сервіс».
Зазначається, що з 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України.
Згідно з повідомленням, нині тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:
Оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн;
Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн;
Обмін посвідчення водія — 950 грн;
Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн;
Проставлення апостиля — 650 грн.
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