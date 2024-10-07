Міжнародні резерви скоротились, прогноз курсу валют на тиждень: головне за понеділок

Станом на 1 жовтня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 898,6 млн. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

За 9 місяців 2024 року товарообіг України склав $81,9 млрд

Протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували — на $30,7 млрд.

Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту.

Курс долара та євро на 7−11 жовтня: євровалюта знову стане «хітом» спекулятивних заробітків