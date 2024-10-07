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7 жовтня 2024, 16:27

За 9 місяців 2024 року товарообіг України склав $81,9 млрд

Протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували — на $30,7 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $42,5 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів, йдеться у повідомленні Митниці.

Протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували — на $30,7 млрд.
Фото: depositphotos

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Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-вересні 2024 року склало 0,5 дол/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України

  • Китай — $10,3 млрд,
  • Польща — $5 млрд
  • Німеччина — $3,9 млрд.

Куди експортували найбільше

  • до Польщі — на $3,6 млрд,
  • Іспанії — на $2,1 млрд,
  • Німеччини — на $2,1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт — $17,7 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 125,7 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

  • продукція хімічної промисловості — $8,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 65,2 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

  • паливно-енергетичні — $6,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 111,7 млрд грн, що складає 26% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — $17,9 млрд
  • метали та вироби з них — $3,4 млрд
  • машини, устаткування та транспорт — $2,5 млрд

За 9 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 217,9 млн грн.​

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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