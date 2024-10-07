Протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували — на $30,7 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $42,5 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів, йдеться у повідомленні Митниці.
За 9 місяців 2024 року товарообіг України склав $81,9 млрд
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Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-вересні 2024 року склало 0,5 дол/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України
- Китай — $10,3 млрд,
- Польща — $5 млрд
- Німеччина — $3,9 млрд.
Куди експортували найбільше
- до Польщі — на $3,6 млрд,
- Іспанії — на $2,1 млрд,
- Німеччини — на $2,1 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $17,7 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 125,7 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості — $8,8 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 65,2 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні — $6,8 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 111,7 млрд грн, що складає 26% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $17,9 млрд
- метали та вироби з них — $3,4 млрд
- машини, устаткування та транспорт — $2,5 млрд
За 9 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 217,9 млн грн.
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