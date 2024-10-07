За 9 місяців 2024 року товарообіг України склав $81,9 млрд

Протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували — на $30,7 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $42,5 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів, йдеться у повідомленні Митниці.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-вересні 2024 року склало 0,5 дол/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України

Китай — $10,3 млрд,

Польща — $5 млрд

Німеччина — $3,9 млрд.

Куди експортували найбільше

до Польщі — на $3,6 млрд,

Іспанії — на $2,1 млрд,

Німеччини — на $2,1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $17,7 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 125,7 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $8,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 65,2 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $6,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 111,7 млрд грн, що складає 26% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $17,9 млрд

метали та вироби з них — $3,4 млрд

машини, устаткування та транспорт — $2,5 млрд