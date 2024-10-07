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7 жовтня 2024, 14:16

Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту. Про це він повідомив під час зустрічі з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Укрінформ.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту.

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«Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії», — сказав Фіцо.

Роберт Фіцо заявив про те, що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

«На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми). Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас», — заявив Фіцо.

Він також повідомив, що Словаччина готує новий пакет гуманітарної допомоги для України, який включатиме підтримку енергетичної системи України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
Я_ __
Я_ __
7 жовтня 2024, 15:08
#
Це добре) Гарна новина від словацьких партнерів)
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
7 жовтня 2024, 15:14
#
Плата за дружбу. Я о трубе.
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0
milon
milon
7 жовтня 2024, 15:38
#
Это значит что отключений не будет? Или это ничего не значит?
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0
stas12345
stas12345
7 жовтня 2024, 15:54
#
Значит взамен будет что-то просить. А мы можем и не согласиться
+
0
milon
milon
7 жовтня 2024, 16:07
#
Так свет будет или нет?
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