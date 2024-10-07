Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо

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«Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії», — сказав Фіцо.

Роберт Фіцо заявив про те, що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

«На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми). Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас», — заявив Фіцо.

Він також повідомив, що Словаччина готує новий пакет гуманітарної допомоги для України, який включатиме підтримку енергетичної системи України.