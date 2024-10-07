Курс долара та євро на 7-11 жовтня: євровалюта знову стане «хітом» спекулятивних заробітків

У світі знову неспокійно, що найближчим часом додасть проблем і українському валютному ринку. А з огляду на посилення військових дій агресора на фронтах та ще й багатьох уже суто українських економічних, податкових та банківських нюансів, до кінця жовтня на валютному ринку буде дуже напружена ситуація.

До міжнародних подій, які опосередковано вплинуть і на поведінку нашого валютного ринку найближчим часом, можна віднести:

Ескалація конфлікту на Близькому Сході. Мало того, що періодично виникають розмови про можливі удари Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану, так ще й масовані атаки на економічні об'єкти обох сторін та поступове втягування у війну ще щонайменше Лівану, вже призвели до зростання цін на нафту до $78 за барель. Крім того, посилилися коливання пари євро/долар, ціна на золото закріпилася на рівні близько $2 660 за унцію, а на всіх світових ринках, у тому числі й валютному, панує нервозність.

Ціна на нафту

Поведінка пари євро/долар за останній тиждень

Вартість золота (кінець вересня — початок жовтня 2024 року)

Для України це все, в будь-якому разі, погано: зростання цін на нафту призведе до подорожчання енергоносіїв (читай, зростання витрат в Україні на закупівлю палива та забезпечення опалювального сезону 2024−2025 років). Це збільшить попит на валюту для купівлі імпортних енергоносіїв, що, зі свого боку, змусить НБУ активніше витрачати ЗВР для покриття дефіциту долара на торгах.

Наближення виборів у США, засідання ЄЦБ та заяви ФРС. Наближення президентських виборів у США (вони відбудуться 5 листопада) — саме собою серйозний стрес для всіх ринків, включаючи міжнародний валютний. Крім того, вже 17 жовтня відбудеться засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок, а 7 листопада (тобто практично відразу після президентських виборів у США) — чергове засідання Федрезерва.

Самі собою ці події серйозно «розгойдають» пару євро/долар, а нещодавні підтвердження ФРС про продовження циклу зниження відсоткових ставок серйозно змінять поведінку всіх учасників світового фінансового ринку.

Нагадаю, що ФРС у вересні вже знизила базову ставку відразу на 50 б.п. — до цільового діапазону 4,75−5,0% (вперше з 2020 року). При цьому на Федрезерв чекає ще два зниження ставки на 25 б.п. у 2024 році та зниження ставки на 100 б.п. — у 2025 році.

Саме по собі пом'якшення монетарної політики Федрезерва ринок ще якось може закласти до своїх розрахунків, але формулювання регулятора про те, що комітет «рішуче налаштований на підтримку максимальної зайнятості на додачу до повернення інфляції до цільового рівня в 2%» — залишає ФРС масу можливостей для маневру та посилює інтригу на всіх сегментах світового фінансового ринку.

У результаті пару євро/долар найближчим часом знову штормитиме, що негайно позначатиметься на курсі євро в Україні щодо гривні.

З огляду на те, що цього тижня, 9 жовтня, буде опубліковано протокол FOMC (тобто дилери та спекулянти отримають нові натяки на подальшу поведінку Федрезерва), ралі цього тижня за парою євро/долар гарантовані щонайменше у середу, 9 жовтня. А отже, і український міжбанк за євро 9−10 жовтня «трястиме».

З українських подій на наш валютний ринок найближчим часом суттєво вплинуть:

11 жовтня набудуть чинності підвищені нормативи резервування коштів банками на їх коррахунках у НБУ. Ця дата припадає на п'ятницю, і залишок на коррахунку в Нацбанку за 11 жовтня вже зробить резерв відразу за три дні (враховуючи вихідні), тому більшість великих банків віддадуть перевагу підготовці до завершення тижня і накопиченню гривневої ліквідності до п'ятниці, вже з огляду на вимоги підвищеного нормативу резервування.

Хтось для цього вже зараз активно закуповується бенчмарк-ОВДП, які покривають частину резервування, інші просто заберуть частину коштів із депозитних сертифікатів чи міжбанківського ринку. А дехто змушені будуть активно продавати валюту з валютної позиції, щоб отримати необхідну додаткову гривневу ліквідність.

Крім того, найближчим часом частина банків проводитиме спеціальні акції задля залучення вкладників на гривневі вклади та коштів на депозити юридичних осіб, щоб таким чином забезпечити ресурсами дотримання посиленого нормативу.

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У будь-якому разі, дефіцит гривні на ринку — позитивний чинник для валютного ринку, з погляду утримання курсу долара та євро від нового суттєвого зростання.

Обстановка на фронтах, атаки росії на українську критичну інфраструктуру, а також наближення осінньо-зимового опалювального сезону. Закупівлі держструктурами енергоносіїв для забезпечення армії та ЖКГ для успішного проходження нового опалювального сезону все серйозніше впливатимуть на поведінку міжбанку.

Насамперед на обсяг попиту на валюту з боку держкомпаній та приватних структур, які займаються постачанням ПММ, енергетичного обладнання та безпосередньо електроенергії, якщо вітчизняної електрогенерації в моменти підвищеного попиту у жовтні не вистачатиме.

Нацбанк залишається головним продавцем долара на міжбанку та періодично закриває до 50−60% щоденного попиту на торгах. А тому підвищення попиту на валюту призведе до активнішої витрати золотовалютних резервів вже з жовтня цього року саме за цією статтею імпорту. За моїми прогнозами, це буде (залежно від погодних умов, із жовтня 2024 року до березня 2025 року) щомісяця додатково «з'їдати» $400−800 млн із резервів Нацбанку.

Єдиним плюсом даної ситуації буде те, що завдяки майже монопольному положенню Нацбанку, як основного продавця долара на торгах, його тактика інтервенцій, їх обсяги та цінники формуватимуть курсовий тренд на міжбанку.

Значна частина товарів в Україні зараз «зав'язана» на імпорті, і це впливає на глобальний стан цін у країні. Тож Нацбанку, який відповідає за цінову стабільність в Україні, зараз буде легше через курс впливати на інфляційні процеси. Принаймні, у тій частині, де він може, «рухаючи курс», частково стримувати зростання цін.

Це не означає, що НБУ активно зміцнюватиме гривню, щоб зупинити інфляцію, але те, що він хоча б активно не гратиме «на підвищення» курсу долара на міжбанку, вже добре. Але і на особливу ревальвацію гривні я теж поки що не розраховував би. Річ у тім, що зміцнення гривні на валютному ринку зараз є невигідним для бюджету: на офіційному курсі «зав'язані» багато митних зборів та платежів, крім того, при зростаючих цінах відрахування податків також є більшим.

За значного дефіциту бюджету навіть опосередковано через зниження валютного курсу урізати доходи скарбниці ніхто з чиновників Нацбанку зараз не наважиться.

У результаті НБУ через політику «гнучкого курсоутворення» все ж таки поступово девальвуватиме гривню, але при цьому намагатиметься максимально згладжувати зайві стрибки котирувань на міжбанку і цим фактично керуватиме офіційним курсом долара в Україні.

На стрімкий обвал нацвалюти, наслідком якого стане нове значне зростання цін, зараз очікувати не варто.

Прогноз курсу долара та євро на 7−11 жовтня

Міжбанк

НБУ збереже статус головного продавця долара на ринку та «законодавця» за курсовим трендом на торгах. Беручи до уваги наближення опалювального сезону та необхідність фінансування імпортних закупівель для ЗСУ, особливо заощадити резерви найближчими днями регулятору не вдасться. За моїми розрахунками, цього тижня він витратить від $640 млн до $820 млн резервів для покриття дефіциту долара на міжбанку.

Курс євро в Україні щодо гривні, як і раніше, залежатиме від двох складових: поведінки пари євро/долар на світових ринках та динаміки курсу долара щодо гривні на нашому міжбанку.

На період із 7 до 11 жовтня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,09 до 1,107 долара за євро з максимальними коливаннями 9 жовтня, під час оголошення протоколів FOMC. Найактивнішим та найнапруженішим цього тижня на міжбанку буде період із 8 до 10 жовтня, коли до української специфіки роботи нашого ринку додадуться ще й міжнародні «подразники» курсу.

За моїм прогнозом, котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах коридору від 41,05 до 41,50 гривень. У цьому випадку через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44,74 до 45,94 гривень.

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Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 15 до 25 копійок та євро в межах від 20 до 40 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,00 до 41,65 гривень.

Курс готівкової євровалюти в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 44,60 до 46,20 грн. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 45,00 до 45,95 грн.

Значний розкид котирувань євро у різних банках та різних мережах обмінників зробить цю валюту «хітом» спекулятивних заробітків цього тижня.