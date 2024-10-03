Головне за четвер: Національний кешбек, оподаткування міжнародних посилок та в чому тримати гроші

За перший місяць, відколи діє програма «Національний кешбек», за придбання вітчизняних товарів покупцям вже було нараховано загалом 42 млн грн, наші співвітчизники активували в «Дії» понад 900 тис. карток для отримання цих бонусів. Мінекономіки розраховує, що до програми доєднаються до 10 млн споживачів. Тому «Мінфін» вирішив роз'яснити, як це зробити та не втрачати потенційну вигоду.

Оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро планують повернути — Гетманцев

У Верховній Раді готують законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, його винесуть на розгляд парламенту найближчим часом. Про це заявив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Три знамениті пам'ятні монети України: як і скільки на них можна заробити

На прохання читачів «Мінфін» продовжує серію статей про інвестиції в українську нумізматику. Сьогодні поговоримо про три пам'ятні та цікаві монети, які дозволили їх власникам чудово на них заробити. Причому іноді — навіть у два заходи, що говорить про те, що вкладення в нумізматиці — це теж періодично гра «в довгу».

Гривня, євро чи долар: В чому тримати гроші у 2024 році (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

Валюта чи гривня: у чому краще тримати заощадження

Як змінювався курс

Долар також знецінюється

Відсоткові ставки

Готівка чи депозити

Як обирати валюту

Чи може гривня бути дохіднішою за долар?

Приклад портфеля

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні становив $3,2 млрд

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні становив 3,2 млрд доларів (у серпні 2023 року дефіцит становив 2,4 млрд доларів). Про це йдеться у повідомленні НБУ.