У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
3 жовтня 2024, 11:21
Гривня, євро чи долар: В чому тримати гроші у 2024 році (відео)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Очень хороший вопрос!
Если у вас свой дом, то где найти место для «тайничка -тупичка» проблем не будет. Ну, а если квартира, то тут надо подходить индивидуально.
Ну, а по поводу … валюта или гривна… этот вопрос всех мучает с 1991 года. Но лично для меня этот вопрос давно решен!
Ну, а читатели пускай решают сами -что лучше. остаться без ничего, или быть уверенным что в любой стране мира за бумажку с улыбающимся мужчиной, всегда можно купить поесть и заправить авто.
Ну, а если вопрос стоит о …портфелях… то это сложный вопрос — «армани» и «дюпон» ну просто очень дорого… Лучше рассмотреть перспективу приобретения кожаного «пиквадро» тоже не дешево, но минимум три «целлофановые» упаковки американских денег помещаются без проблем.
С уважением к автору!