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3 жовтня 2024, 11:21

Гривня, євро чи долар: В чому тримати гроші у 2024 році (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • Валюта чи гривня: у чому краще тримати заощадження
  • Як змінювався курс
  • Долар також знецінюється
  • Відсоткові ставки
  • Готівка чи депозити
  • Як обирати валюту
  • Чи може гривня бути дохіднішою за долар?
  • Приклад портфеля

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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Daos
Daos
3 жовтня 2024, 12:41
#
В битках и золоте)
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 жовтня 2024, 13:06
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В чому тримати гроші у 2024 році?
Очень хороший вопрос!
Если у вас свой дом, то где найти место для «тайничка -тупичка» проблем не будет. Ну, а если квартира, то тут надо подходить индивидуально.
Ну, а по поводу … валюта или гривна… этот вопрос всех мучает с 1991 года. Но лично для меня этот вопрос давно решен!
Ну, а читатели пускай решают сами -что лучше. остаться без ничего, или быть уверенным что в любой стране мира за бумажку с улыбающимся мужчиной, всегда можно купить поесть и заправить авто.
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16101978
16101978
3 жовтня 2024, 13:16
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В гривнях, в доларах,в євро. Це правильний варіант.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 жовтня 2024, 13:34
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Да, прочитал фразу — ...Приклад портфеля..., при всем уважении к автору — «улыбнуло». наверно слово портфель должно быть в скобках.
Ну, а если вопрос стоит о …портфелях… то это сложный вопрос — «армани» и «дюпон» ну просто очень дорого… Лучше рассмотреть перспективу приобретения кожаного «пиквадро» тоже не дешево, но минимум три «целлофановые» упаковки американских денег помещаются без проблем.
С уважением к автору!
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