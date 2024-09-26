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26 вересня 2024, 20:00

Головне за четвер: Допомога США Україні, новий тип фінустанови та як бюджетно вкластися в дорогоцінні метали

США виділили Україні нову військову допомогу на майже $8 мільярдів — Зеленський

Сполучені Штати виділили Україні нову військову допомогу на суму $7,9 млрд, а також запровадили нові санкції проти росії. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

НБУ представив план запровадження нового типу фінустанови — банку фінансової інклюзії

Національний банк України в разі прийняття законопроєкту № 12044 Верховною Радою дозволить акціонерним товариствам отримувати обмежену банківську ліцензію.

Срібло: як бюджетно вкластися в дорогоцінні метали і чи варто це робити зараз

Ринок золота продовжує підкорювати нові максимуми: ціни перевищили позначку $2 600 за тройську унцію. Ралі у золоті триватиме на тлі перспективи зниження відсоткових ставок і зростання геополітичної напруженості, але срібло перевершить золото за динамікою зростання протягом року, вважають аналітики UBS. На чому ґрунтуються такі прогнози, розглянемо нижче.

Податки проти депозитів: Що буде з нашими грошима (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • які податки на депозити підвищуються;
  • ставки за депозитами в Україні;
  • що буде з депозитами в Україні;
  • прогноз курсу долара та євро на період з 26 вересня по 2 жовтня.

Як початківцю купити криптовалюту і скільки це забере часу

Початок циклу зниження ставок ФРС відкриває нові можливості для зростання криптовалют. Знизиться вартість кредитних грошей, відповідно, інвесторам буде простіше залучати кошти, а їхній апетит до ризику зростатиме. Для тих, хто ще не купував криптовалюту, це може стати вдалим часом, щоб вийти на ринок. Тому «Мінфін» покроково розповість, як початківцю швидко і без зайвих труднощів придбати криптовалюту.

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України у 2025 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання ВВП України у 2024 році на 3%, але погіршив його на 2025 рік із 6% до 4,7%. Варто зазначити, що оновлений прогноз ЄБРР оптимістичніший, ніж уряду України (2,7%), МВФ (2,5−3,5%) і НБУ (4,1%).

Джерело: Мінфін
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