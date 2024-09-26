США виділили Україні нову військову допомогу на майже $8 мільярдів — Зеленський

Сполучені Штати виділили Україні нову військову допомогу на суму $7,9 млрд, а також запровадили нові санкції проти росії. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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«Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд та запровадження санкцій проти росії», — зазначив Зеленський.

Він також глава подякував США за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок (близько $5,9 млрд) раніше виділених коштів, щоб повноваження президента не закінчилися до кінця фінансового року США.

Що включає нова допомога

За словами президента, нова військова допомога буде включати додаткову батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря — земля», а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Крім того, стало відомо, що США розширюють програму підготовки пілотів на винищувачах F-16 і запровадили санкції проти росії, щоб обмежити її здатність фінансувати війни проти України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка оцінюється у $375 млн.