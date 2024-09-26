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26 вересня 2024, 14:37

США виділили Україні нову військову допомогу на майже $8 мільярдів — Зеленський

Сполучені Штати виділили Україні нову військову допомогу на суму $7,9 млрд, а також запровадили нові санкції проти росії. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Сполучені Штати виділили Україні нову військову допомогу на суму $7,9 млрд, а також запровадили нові санкції проти росії.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд та запровадження санкцій проти росії», — зазначив Зеленський.

Він також глава подякував США за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок (близько $5,9 млрд) раніше виділених коштів, щоб повноваження президента не закінчилися до кінця фінансового року США.

Що включає нова допомога

За словами президента, нова військова допомога буде включати додаткову батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря — земля», а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Крім того, стало відомо, що США розширюють програму підготовки пілотів на винищувачах F-16 і запровадили санкції проти росії, щоб обмежити її здатність фінансувати війни проти України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка оцінюється у $375 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Riojas
Riojas
26 вересня 2024, 14:42
#
Деньгами или оружием?
+
+15
Я_ __
Я_ __
26 вересня 2024, 14:46
#
А яка різниця? гроші попилять, зброю через вже налагоджені канали перепродадуть, наче це вперше коли надається мільярдна військова допомога, а потім зброї нема, грошей нема, давай ще податків вам додамо, заднім числом))
+
+15
Я_ __
Я_ __
26 вересня 2024, 14:44
#
Яка різниця, наче це вперше, де це все дівається, якщо вже Блінкен казав про корупцію в нас під час війни, все одно потім будуть казати, що грошей нема, бо на тендерах все розкрали, підрядник банкрот, платити військовим нема чим, в бюджеті знов діра в 500 мільярдів, значить знов треба піднімати податки на 110% вже, бо нам одне виділяють кошти на все що тільки можна, і на енергетику (хоча потім нам розповідають як взимку буде тяжко і шо будете 25/8 сидіти без світла) і на військову допомогу (тільки через одного люди через знайомих розповідають, як самостійно все купували своїм рідним на фронті, від трусів до касок), але враження що воно кудись мимо (в карман депутатів) йде.
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