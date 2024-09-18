Після того, як Рада підтримала підвищення податків у першому читанні, бізнес України зазнав поразки в дискусії з урядом щодо цього питання. Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський.
Бізнес програв дискусію про підвищення податків — Гороховський
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Підвищення податків
17 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році та на 137 млрд у 2025 році.
«Тепер вже можна з упевненістю сказати, що у дискусії бізнесу та уряду про підвищення податків бізнес програв. І як вишенька на торті активним учасникам спротиву виписали податок 50% заднім числом», — написав Гороховський.
Гороховський підкреслив, що «коли бізнес програє, то не виграє ніхто».
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», Національний банк України вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і має намір до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету через купівлю облігацій внутрішньої держпозики, уникаючи емісії.
Коментарі - 16
я то знаю про це, а ти схоже забув і кажеш що підняття податку немає, нагадаю тобі твої ж слова «ну банкам оставили налог на прибыль с прошлого года«
Так підняли все ж таки, і знов заднім числом як і минулого року? Чи будеш і далі сперечатись сам з собою?
І навіть сказати що в цьому році «повернули» буде не вірно, Знов таки ти сам це сказав в попередньому коментарі.
А чтобы «корова» давала больше «молока» (налогов), её надо меньше кормить и больше доить.
Переможців не буде взагалі, бо бізнес може піти у тінь → держава замість отримання грошей, буде їх витрачати на аудит та перевірки.
переселенням вступить