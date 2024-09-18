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18 вересня 2024, 9:43

Бізнес програв дискусію про підвищення податків — Гороховський

Після того, як Рада підтримала підвищення податків у першому читанні, бізнес України зазнав поразки в дискусії з урядом щодо цього питання. Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський.

Після того, як Рада підтримала підвищення податків у першому читанні, бізнес України зазнав поразки в дискусії з урядом щодо цього питання.

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Підвищення податків

17 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році та на 137 млрд у 2025 році.

«Тепер вже можна з упевненістю сказати, що у дискусії бізнесу та уряду про підвищення податків бізнес програв. І як вишенька на торті активним учасникам спротиву виписали податок 50% заднім числом», — написав Гороховський.

Гороховський підкреслив, що «коли бізнес програє, то не виграє ніхто».

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Національний банк України вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і має намір до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету через купівлю облігацій внутрішньої держпозики, уникаючи емісії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+45
Riojas
Riojas
18 вересня 2024, 9:52
#
А какие налоги подняли именно бизнесу, м? Все налоги подняли манюпасам и фопикам, ну банкам оставили налог на прибыль с прошлого года
+
0
Три літри
Три літри
18 вересня 2024, 11:14
#
Податок банків з минулого року піднятий, якась вибіркова сліпота у манюпаса
+
+15
Riojas
Riojas
18 вересня 2024, 11:47
#
Действующий закон повышал ставку до 50% исключительно на 2023 год, а на 2024 и дальше ставка была 25%. https://biz.ligazakon.net/ru/news/224495_nalog-na-pribyl-dlya-bankov-50-razyasnenie-gns
+
0
Три літри
Три літри
18 вересня 2024, 11:57
#
Действующий закон повышал ставку до 50% исключительно на 2023 год, а на 2024 и дальше ставка была 25%.

я то знаю про це, а ти схоже забув і кажеш що підняття податку немає, нагадаю тобі твої ж слова «ну банкам оставили налог на прибыль с прошлого года«

Так підняли все ж таки, і знов заднім числом як і минулого року? Чи будеш і далі сперечатись сам з собою?
+
0
Riojas
Riojas
18 вересня 2024, 12:03
#
Единственным повышением налога для бизнеса стала ставка прошлого года, которую в начале этого года снизили.
+
0
Три літри
Три літри
18 вересня 2024, 12:06
#
Ні, в цьому році нічого не знижували, і ти сам в попередньому коментарі про це написав.

І навіть сказати що в цьому році «повернули» буде не вірно, Знов таки ти сам це сказав в попередньому коментарі.
+
+90
bonv
bonv
18 вересня 2024, 9:58
#
Народ України програв, коли вибрав нелохів з непрофанами до влади. Прозрівають вже…
+
+45
bonv
bonv
18 вересня 2024, 9:58
#
Додушать бізнес…
+
+30
R S
R S
18 вересня 2024, 10:31
#
Бизнес априори не может выиграть дискуссию про повышение налогов, т.к. бизнес является «дойной коровой» государства.
А чтобы «корова» давала больше «молока» (налогов), её надо меньше кормить и больше доить.
+
0
crocodille
crocodille
18 вересня 2024, 12:46
#
> Бизнес априори не может выиграть дискуссию про повышение налогов,

Переможців не буде взагалі, бо бізнес може піти у тінь → держава замість отримання грошей, буде їх витрачати на аудит та перевірки.
+
0
mantis05
mantis05
18 вересня 2024, 12:00
#
Не вижу ничего плохого: чем быстрее бизнес релоцируется в условный ЕС- тем быстрее Украина вступит в ЕС, хотя бы населением.
+
+25
Riojas
Riojas
18 вересня 2024, 12:03
#
Дело за малым — вывезти крепостных
+
0
crocodille
crocodille
18 вересня 2024, 12:47
#
> хотя бы населением.

переселенням вступить
+
0
Саша Ник
Саша Ник
18 вересня 2024, 12:36
#
Гороховский может в качестве молчаливого протеста, начать усиленно блокировать карты манюпасам. К примеру, за покупку «не украинского» товара.
+
0
Riojas
Riojas
18 вересня 2024, 13:03
#
При покупке валюты в приложении будет показываться грустный кот и подпись «а мог ведь купить ОВГЗ»)
+
0
Maxsvo
Maxsvo
18 вересня 2024, 13:24
#
А подумать и забирать налоги которые платят украинцы за рубежом, чтобы они хотя бы как-то помогали стране, а не только те кто в ней остался должен платить за всех?
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