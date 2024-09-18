Бізнес програв дискусію про підвищення податків — Гороховський

Після того, як Рада підтримала підвищення податків у першому читанні, бізнес України зазнав поразки в дискусії з урядом щодо цього питання. Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський .

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Підвищення податків

17 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році та на 137 млрд у 2025 році.

«Тепер вже можна з упевненістю сказати, що у дискусії бізнесу та уряду про підвищення податків бізнес програв. І як вишенька на торті активним учасникам спротиву виписали податок 50% заднім числом», — написав Гороховський.

Гороховський підкреслив, що «коли бізнес програє, то не виграє ніхто».

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Національний банк України вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і має намір до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету через купівлю облігацій внутрішньої держпозики, уникаючи емісії.