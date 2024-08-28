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28 серпня 2024, 20:00

Держборг зріс, Кабмін припиняє обслуговування ВВП-варантів: головне за середу

Держборг у липні збільшився на понад 200 мільярдів гривень

Протягом липня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $3,20 млрд.

Кабмін припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань — ЕП

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.

Шмигаль: Дефіцит бюджету на 2025 рік $35 млрд. $20 млрд — покриємо, а $15 — не вистачає

Загальний дефіцит українського бюджету на 2025 рік складе $35 мільярдів. Уряд знає, з яких джерел можна покрити $20 млрд дефіциту, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Железняк: Мінфін у понад двічі знизив очікування надходжень від закону про підвищення податків

Міністерство фінансів знизило очікування надходжень у 2024 році від законопроєкту № 11416-д про підвищення податків — зі 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Про це повідомив заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 серпня 2024, 20:50
#
т. е. объявляют дефолт ?
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