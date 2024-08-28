Держборг зріс, Кабмін припиняє обслуговування ВВП-варантів: головне за середу
Протягом липня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $3,20 млрд.
Кабмін припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань — ЕП
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.
Шмигаль: Дефіцит бюджету на 2025 рік $35 млрд. $20 млрд — покриємо, а $15 — не вистачає
Загальний дефіцит українського бюджету на 2025 рік складе $35 мільярдів. Уряд знає, з яких джерел можна покрити $20 млрд дефіциту, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність».
Железняк: Мінфін у понад двічі знизив очікування надходжень від закону про підвищення податків
Міністерство фінансів знизило очікування надходжень у 2024 році від законопроєкту № 11416-д про підвищення податків — зі 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Про це повідомив заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.
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