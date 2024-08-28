Держборг зріс, Кабмін припиняє обслуговування ВВП-варантів: головне за середу

Протягом липня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $3,20 млрд.

Кабмін припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань — ЕП

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.

Шмигаль: Дефіцит бюджету на 2025 рік $35 млрд. $20 млрд — покриємо, а $15 — не вистачає