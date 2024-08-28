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28 серпня 2024, 10:00

Шмигаль: Дефіцит бюджету на 2025 рік $35 млрд. $20 млрд — покриємо, а $15 — не вистачає

Загальний дефіцит українського бюджету на 2025 рік складе $35 мільярдів. Уряд знає, з яких джерел можна покрити $20 млрд дефіциту, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Загальний дефіцит українського бюджету на 2025 рік складе $35 мільярдів.
Фото: kmu.gov.ua

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Дефіцит бюджету

«Цього року загальний дефіцит цивільного бюджету складав $38 млрд, і ми знаємо, звідки ми візьмемо ці кошти. Бюджет наступного року буде дуже схожим на бюджет цього року… У нас лишаються $15 млрд, поки що не покриті договорами з партнерами», — сказав Шмигаль.

За словами Шмигаля, $20 млрд вдасться покрити завдяки допомозі від Міжнародного валютного фонду та коштом програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Глава уряду повідомив, що є декілька сценаріїв залучення коштів. Зокрема, на переконання Шмигаля, їх доведеться шукати або у внутрішніх джерелах, або за рахунок конфіскованих російських активів.

«Наша ціль — отримати всі $300 мільярдів, які є замороженими активами рф. Зараз ми працюємо над тим, щоб отримати $50 мільярдів від наших партнерів як перший внесок з урахуванням майбутньої конфіскації повної суми і відшкодуванням цих коштів партнерам», — розповів Шмигаль та додав, що перші $50 млрд Україна має отримати не пізніше, ніж наприкінці цього року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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