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26 серпня 2024, 9:01

У Telegram вперше прокоментували затримання Дурова

У Telegram прокоментували затримання у Франції свого засновника й керівника Павла Дурова, наголосивши, що соцмережа дотримується законів ЄС, а Дуров «не має чого приховувати». Про це йдеться на каналі Telegram News.

У Telegram прокоментували затримання у Франції свого засновника й керівника Павла Дурова, наголосивши, що соцмережа дотримується законів ЄС, а Дуров «не має чого приховувати».

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Заява Telegram

«Telegram дотримується законів ЄС, включаючи Закон про цифрові послуги — його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється. CEO Telegram Павло Дуров не має чого приховувати і часто подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою», — йдеться у повідомленні.

У соцмережі підкреслили, що «майже мільярд користувачів у всьому світі використовують Telegram як засіб комунікації та джерело життєво важливої інформації».

Там також додали, що очікують на швидке вирішення цієї ситуації.

Читайте:Засновника Telegram Дурова затримали у Франції — ЗМІ

Передісторія

Як писав «Мінфін», у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника і гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. Його супроводжували охоронець та жінка.

Основна версія затримання — небажання співпрацювати з французькою владою. «Крім тероризму, найнебезпечніші злочинці використовують Telegram для обміну дитячим порно-контентом», — зазначив в коментарі телеканалу TF1 один зі слідчих.

Читайте: Курс Toncoin обвалився після арешту Дурова

Telegram в Україні

Кілька місяців тому в Україні активно обговорювалася ідея обмеження роботи окремих Telegram-каналів. Зазначалось, що зростання популярності анонімних Telegram-каналів є значною загрозою, оскільки рф використовує їх для поширення фейків та дезінформації.

В українській розвідці визнають, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Нагадаємо

У липні 2024 року Telegram відкрив доступ Україні до функції монетизації. Відтепер власники каналів можуть отримувати 50% від реклами, яку буде розміщувати соцмережа.

У серпні, Telegram до 11 річниці заснування месенджера випустив масштабне оновлення. В месенджер додали «Зіркові реакції» та «Зіркові підписки», платні медіа для ботів та бізнес-акаунтів, а також новий режим для адміністраторів Telegram-каналів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
zevs1
zevs1
26 серпня 2024, 10:34
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По такой схеме, Видимо производители и продавцы ножей, топоров, и оружия тоже должны быть арестованны за то что где-то произошло преступление ведь одни его сделали и другие продали.
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+30
Антон Подлипский
Антон Подлипский
26 серпня 2024, 11:19
#
Если во всех этих ножах встроенные скрытые жучки и камеры — думаю вопросы позадавать производителям можно.
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0
Три літри
Три літри
26 серпня 2024, 11:55
#
А ще власникі пісюнів мають бути внесені в реєстр пісюнкових злодіїв і зʼявлятись на перевірку якщо стався випадок згвалтування чи народження дитини без батька
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