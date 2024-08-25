Курс Toncoin обвалився після арешту Дурова

Вчора ввечері засновника месенджера Telegram Павла Дурова заарештували в аеропорту Ле-Бурже, що знаходиться поблизу Парижу. На тлі цього монета Toncoin обвалилася на понад 20% за добу. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціна Toncoin опустилась з $6,85 за одну монету до $5,38. Капіталізація активу впала до $13,7 млрд. При чому у квітні 2024 року, коли ціна Toncoin встановила історичний максимум, вона була на рівні $24 млрд.

Представники The Open Network заспокоїли користувачів блокчейну та членів спільноти Toncoin. Вони заявили у X (раніше Twitter), що затримання Дурова не вплине на роботу мережі.

Співробітники проекту підтримали Дурова в цей важкий для нього час і повідомили, що він відстоював свободу слова та децентралізацію.

«Як спільнота, яка віддана свободі слова та децентралізації, ми твердо підтримуємо Павла в цей складний час. Павло був відданим захисником цих цінностей, і ми віримо, що його зусилля з просування відкритого та децентралізованого Інтернету й надалі надихатимуть мільйони», — зазначили у спільноті.

Читайте також: Засновника Telegram Дурова затримали у Франції — ЗМІ

Американський мільярдер і власник соціальної мережі X Ілон Маск також підтримав засновника Telegram, опублікувавши хештег #FreePavel.