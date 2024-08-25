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25 серпня 2024, 12:19

Курс Toncoin обвалився після арешту Дурова

Вчора ввечері засновника месенджера Telegram Павла Дурова заарештували в аеропорту Ле-Бурже, що знаходиться поблизу Парижу. На тлі цього монета Toncoin обвалилася на понад 20% за добу. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Вчора ввечері засновника месенджера Telegram Павла Дурова заарештували в аеропорту Ле-Бурже, що знаходиться поблизу Парижу.

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Ціна Toncoin опустилась з $6,85 за одну монету до $5,38. Капіталізація активу впала до $13,7 млрд. При чому у квітні 2024 року, коли ціна Toncoin встановила історичний максимум, вона була на рівні $24 млрд.

Представники The Open Network заспокоїли користувачів блокчейну та членів спільноти Toncoin. Вони заявили у X (раніше Twitter), що затримання Дурова не вплине на роботу мережі.

Співробітники проекту підтримали Дурова в цей важкий для нього час і повідомили, що він відстоював свободу слова та децентралізацію.

«Як спільнота, яка віддана свободі слова та децентралізації, ми твердо підтримуємо Павла в цей складний час. Павло був відданим захисником цих цінностей, і ми віримо, що його зусилля з просування відкритого та децентралізованого Інтернету й надалі надихатимуть мільйони», — зазначили у спільноті.

Читайте також: Засновника Telegram Дурова затримали у Франції — ЗМІ

Американський мільярдер і власник соціальної мережі X Ілон Маск також підтримав засновника Telegram, опублікувавши хештег #FreePavel.

Курс криптовалют до долара

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Lamo
Lamo
25 серпня 2024, 12:49
#
Я у підтримку його вдома прапорець підніму… телеграму… А, там прапорця нема — ну що ж…
+
0
DjBoom
DjBoom
25 серпня 2024, 13:31
#
Надо прикупить тона …
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