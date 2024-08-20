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20 серпня 2024, 20:00

Головне за вівторок: Арешт рахунків, національний кешбек та зростання цін на золото

«Мінфін» розбирав скарги на арешт рахунків: чи блокують вже картки ухилянтів

Арешти банківських рахунків залишаються гострою проблемою для українців. Найбільше страждають власники карткових, поточних, депозитних та інших видів рахунків, яким різко відрізають доступ до грошей. Тому кількість скарг споживачів фінпослуг продовжує зростати. «Мінфін» з'ясував, чому так відбувається.

Ціна золота вперше в історії перевищила $2550 за унцію

Біржова ціна золота вперше в історії перевищила позначку $2550 за унцію. Вартість грудневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго (CME) на торгах у вівторок, 20 серпня, зросла на 0,4%, піднявшись до $2552 за унцію.

Офіційний курс НБУ: Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо євро

Нацбанк на 21 серпня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,81 грн. Європейська валюта подорожчала на 21 копійку. Це новий історичний рекорд, попередній було зафіксовано вчора 20 серпня, коли курс гривні опустився до 45,60 грн за євро.

Програму «єОселя» оновили: що змінилося

Тепер програма «єОселя» має полегшені умови для молоді, сертифікати «єВідновлення» можна використовувати як перший внесок та нові можливості для родичів ВПО.

Чи варто Україні запроваджувати європейську регуляцію крипторинку

Після оприлюднення у листопаді 2023 року законопроєктів щодо оподаткування віртуальних активів (проєкт № 10225 та альтернативний № 10225−1), головна дискусія розгорнулась саме щодо податків. Однак у цьому контексті різниця у підходах до особливостей регулювання ринку загалом залишилася менш помітною. Про особливості цього процесу «Мінфіну» розповів член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Юрій Бойко.

Відгук липня: чому за товар, придбаний в інтернет, можна попасти на подвійну комісію

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у липні. Ним став наш читач під ніком Vlad Akters. Цей відгук може бути корисним тим нашим читачам, які купують товари в інтернеті, і ось чому.

Національний кешбек: Уряд дав старт новому сервісу в «Дії»

Українці отримуватимуть до 3 тисяч гривень компенсації за купівлю товарів локального виробництва щомісячно. Уряд дав старт Національному кешбеку — програмі підтримки громадян під час війни від Мінекономіки, ініційованій президентом.

Джерело: Мінфін
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