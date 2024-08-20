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20 серпня 2024, 13:00

Ціна золота вперше в історії перевищила $2550 за унцію

Біржова ціна золота вперше в історії перевищила позначку $2550 за унцію. Вартість грудневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго (CME) на торгах у вівторок, 20 серпня, зросла на 0,4%, піднявшись до $2552 за унцію.

Біржова ціна золота вперше в історії перевищила позначку $2550 за унцію.
Фото: depositphotos

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Зростання золота

Як зазначає Bloomberg, вартість золота з початку року зросла більш ніж на 20% на тлі оптимізму, що росте в інвесторів, щодо перспектив пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС США.

Читайте: Чому найбагатші американці розігнали ціну золота

За даними інструменту FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку, ринок із ймовірністю у 75,5% чекає зниження ставки на вересневому засіданні ФРС з поточних 5,25−5,5% до 5−5,25% річних. Імовірність зниження ставки до 4,75−5% оцінюється у 24,5%.

Читайте: Ціна стандартного золотого зливка вперше в історії перевищила мільйон доларів

Вартість золота підштовхують вгору і великі закупівлі металу центральними банками.

Крім того, попит на золото як на захисний актив підвищився через зростання геополітичних ризиків, включаючи напруженість на Близькому Сході.

Онлайн-курси для інвесторів

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
20 серпня 2024, 13:22
#
Це ще навіть не початок:)
+
+15
bonv
bonv
20 серпня 2024, 13:23
#
А 006 попереджає про золотих баранчиків:))))
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