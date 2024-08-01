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1 серпня 2024, 20:00

Головне за четвер: +1 держбанк, підвищення податків та світло в кредит

В Україні стало на один державний банк більше

За рішенням Вищого антикорупційного суду майно експрезидента «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва стягнуто в дохід держави та передано до управління Фонду державного майна. Після інвентаризації активів буде ухвалено рішення про їх передачу в управління або продаж.

Відверта розмова про підвищення податків: Бізнесу не вдалося відмовити владу

Представникам бізнесу не вдалося переконати Міністерство фінансів відмовитися від підвищення податків.

Світло в кредит: нюанси придбання обладнання «від блекаутів», про які не говорять вголос

В Україні набирає обертів кредитування під закупівлю обладнання «від блекаутів» — сонячних панелей, накопичувачів електроенергії, інверторів, генераторів тощо. З 20 липня стартували пільгові програми для приватних домогосподарств та ОСББ. Втім, поки що і серед приватних споживачів, і в ОСББ чимало страхів, пов'язаних із «енергетичним» кредитуванням.

Кінець війни та дешевий газ: чи вигідне Китаю продовження боїв в Україні. Яким буде курс долара (відео)

У цьому відео Олексій Козирев поговорить з Віталієм Шапраном, відомим економістом, членом товариства фінансових аналітиків і ексчленом Наглядової ради НБУ про: Китай та його економічні мотиви у війні в Україні та щодо курсу долара та поведінки валютного ринку України до кінця літа 2024 року.

У липні НБУ продав рекордний обсяг валюти з початку року

У липні 2024 року Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанку до $3,316 млрд, що є максимальним значенням із початку року. За місяць регулятор продав $3,318 млрд, а купив близько $2 млн.

Джерело: Мінфін
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