У цьому відео Олексій Козирев поговорить з Віталієм Шапраном, відомим економістом, членом товариства фінансових аналітиків і ексчленом Наглядової ради НБУ про: Китай та його економічні мотиви у війні в Україні та щодо курсу долара та поведінки валютного ринку України до кінця літа 2024 року.
1 серпня 2024, 17:01
Кінець війни та дешевий газ: чи вигідне Китаю продовження боїв в Україні. Яким буде курс долара (відео)
- Китай і його економічні мотиви у війні з Україною
- Основні «міфи» вигоди Китаю у війні в Україні
- Чому Китай говорить про мирний план
- Ціни на російський газ для Китаю
- Китай це глобальний гравець і він більш цікавий ЄС і США
- Економічні проблеми Китаю
- Чому Китаю важливо, щоб росія залишалась в ізоляції
- Яким буде курс долара в Україні до кінця літа
- Причини «скачків» курсу
- Який курс вигідний владі
Джерело: Мінфін
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