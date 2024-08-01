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1 серпня 2024, 17:01

Кінець війни та дешевий газ: чи вигідне Китаю продовження боїв в Україні. Яким буде курс долара (відео)

У цьому відео Олексій Козирев поговорить з Віталієм Шапраном, відомим економістом, членом товариства фінансових аналітиків і ексчленом Наглядової ради НБУ про: Китай та його економічні мотиви у війні в Україні та щодо курсу долара та поведінки валютного ринку України до кінця літа 2024 року.

  • Китай і його економічні мотиви у війні з Україною
  • Основні «міфи» вигоди Китаю у війні в Україні
  • Чому Китай говорить про мирний план
  • Ціни на російський газ для Китаю
  • Китай це глобальний гравець і він більш цікавий ЄС і США
  • Економічні проблеми Китаю
  • Чому Китаю важливо, щоб росія залишалась в ізоляції
  • Яким буде курс долара в Україні до кінця літа
  • Причини «скачків» курсу
  • Який курс вигідний владі

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
youknow
youknow
1 серпня 2024, 18:58
#
Дивним чином родичі держслужбовців, стають мільонрами. «ненажери» обклали данню простих робітників, від 25 до 40% зі своєї заробітної плати. + схематози на тарифах та закупівлях. жруть як в «останню годину», а «потім хоч трава не рости». за це хлопці воюють? ігнорування та висміювання цих ганебних подій = погодження з корупцією. багато різних служб, які створено для боротьби з цм явищем, поки що недієздатні. потрібна єдина, центральна система протидії цим явищам, щоб не спускали на місцеві рівні, де квітне «схематоз».
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0
innapcholko
innapcholko
1 серпня 2024, 19:49
#
Https://www.youtube.com/watch?v=KapGbUIVttY
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