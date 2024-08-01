Кінець війни та дешевий газ: чи вигідне Китаю продовження боїв в Україні. Яким буде курс долара (відео)

У цьому відео Олексій Козирев поговорить з Віталієм Шапраном, відомим економістом, членом товариства фінансових аналітиків і ексчленом Наглядової ради НБУ про: Китай та його економічні мотиви у війні в Україні та щодо курсу долара та поведінки валютного ринку України до кінця літа 2024 року.