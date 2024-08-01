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1 серпня 2024, 9:40

Відверта розмова про підвищення податків: Бізнесу не вдалося відмовити владу

Представникам бізнесу не вдалося переконати Міністерство фінансів відмовитися від підвищення податків. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев після зустрічі з представниками бізнесу щодо законопроєкту № 11416.

Представникам бізнесу не вдалося переконати Міністерство фінансів відмовитися від підвищення податків.
Фото: телеграм-канал Гетманцева

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Що відомо

«Найбільше питань викликає військовий збір і податок з обороту. Разом з Мінфіном обговорили можливі альтернативи у вигляді ПДВ та скасування деяких пільг. Доручили Мінфіну опрацювати», — сказав Гетманцев.

Обговорення на Раді з питань підтримки підприємництва

Підвищення податків також обговорювалося 31 липня на зустрічі з представниками бізнесу в межах Ради з питань підтримки підприємництва.

Зі слів Гетманцева, ця розмова була «настільки відверта, що навіть не все можна переказувати».

«Наша основна гіпотеза й побоювання — збільшення податків призведе до тінізації економіки та знищення малого й середнього бізнесу і, зрештою, матиме дуже короткостроковий ефект після якого податків буде збиратися навіть менше, ніж зараз», — написав один зі співзасновників monobank Олег Гороховський.

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Бізнесмени пропонували альтернативу у вигляді детінізації, зокрема, боротьбу із зарплатами в «конвертах», податковими схемами (зокрема, дроблення бізнесу на ФОПів) і контрабандою, ревізію компаній із низькими податковими показниками.

Міністр фінансів Сергій Марченко дав зрозуміти, що підвищення податків відбудеться в тому чи іншому вигляді.

«Ми проводимо обговорення пропозицій усіх зацікавлених сторін і готові шукати компроміс в питанні конструкції податкових заходів. Ключове зараз — питання часу. Рішення має бути ухвалено до вересня. Домовились, що ці зустрічі є початком діалогу. Далі спільно працюватимемо в профільному парламентському комітеті, аби знайти найбільш ефективні рішення. Бізнес та експерти будуть долучені до цього», — написав Марченко.

«Усе складно», — підсумував Гороховський.

Підвищення податків

Нагадаємо, що спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада може не схвалити ініціативу уряду про військовий збір. Замість нього можуть підвищити ПДВ.

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У липні Кабмін схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 млрд грн, зокрема 495,3 млрд грн — на оборону.

Уряд очікує, що підвищення військового збору та деякі інші заходи дасть змогу мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+108
19226191
19226191
1 серпня 2024, 9:54
#
«Міністр фінансів Сергій Марченко дав зрозуміти, що підвищення податків відбудеться в тому чи іншому вигляді»
Яка була мета цих зборів, якщо владою рішення вже прийняте?
+
+115
zevs1
zevs1
1 серпня 2024, 10:21
#
Для чего власть провела эту показуху с бизнесом если Гетманцевв и Слуги уже приняли решение о повышении налогов, хотя теже США убедительно рекомендовали не делать этого.
+
+86
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
1 серпня 2024, 10:30
#
Бо «показуха» — це їх владна модель…
+
+15
zevs1
zevs1
1 серпня 2024, 11:26
#
Это больше похоже на диверсию чтобы вызвать протесты и ненависть, люди начнут ещё больше ненавидеть государство что может вызвать процесс разложения страны изнутри.
+
+157
xo4y
xo4y
1 серпня 2024, 10:23
#
Можливо для початку потрібно урізати зарплату нардепам й їх помічникам, голові Укрпошті, Нафтогазу й іншим чиновникам та суддям які сидять на податках, щоб вони пожили на мінімальну зарплату. Як не як війна вже третій рік йде й державний апарат в першу чергу повинен робити вклад у армію, а не ці мінімальні 1.5 (чи скільки там відсотків). Державні службовці — будьте патріотами тій країні яка найняла Вас на роботу за рахунок податків пересічних громадян.
+
0
KValera
KValera
1 серпня 2024, 10:37
#
Xo4y. Так зарплатню поріжуть державним службовцям в кого зп 20 тис. грн, а в тих в кого більше мільйона тих чипати не можна, бо як же вони жити будуть.
+
+125
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
1 серпня 2024, 10:53
#
4−5 ефективних менеджерів докерувались та к що населення їх ненавидить вже не меньше ніж окупантів
+
+60
godvinik
godvinik
1 серпня 2024, 11:14
#
Так виглядає сучасний геноцид. Гуманно, законно, просто підвищення податків.

У 1932−33му теж виконували план влади по зернозаготівлям, ніхто не планував Голодомор, просто так вийшло.
+
+22
Riojas
Riojas
1 серпня 2024, 11:24
#
Его действительно никто не планировал, оно действительно вот так вышло… Как и сейчас, никто не планирует последствия вот этой реформы в следующие несколько лет, как никто не планирует последствия мобилизации на десятилетия. Не на часі, після перемоги.
+
+42
Riojas
Riojas
1 серпня 2024, 11:22
#
Открытый и конструктивный диалог, где бизнес проинформировали, что повышение налогов будет, а взамен не будет ничего. Ясно
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