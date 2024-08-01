Відверта розмова про підвищення податків: Бізнесу не вдалося відмовити владу

Представникам бізнесу не вдалося переконати Міністерство фінансів відмовитися від підвищення податків. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев після зустрічі з представниками бізнесу щодо законопроєкту № 11416.

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Що відомо

«Найбільше питань викликає військовий збір і податок з обороту. Разом з Мінфіном обговорили можливі альтернативи у вигляді ПДВ та скасування деяких пільг. Доручили Мінфіну опрацювати», — сказав Гетманцев.

Обговорення на Раді з питань підтримки підприємництва

Підвищення податків також обговорювалося 31 липня на зустрічі з представниками бізнесу в межах Ради з питань підтримки підприємництва.

Зі слів Гетманцева, ця розмова була «настільки відверта, що навіть не все можна переказувати».

«Наша основна гіпотеза й побоювання — збільшення податків призведе до тінізації економіки та знищення малого й середнього бізнесу і, зрештою, матиме дуже короткостроковий ефект після якого податків буде збиратися навіть менше, ніж зараз», — написав один зі співзасновників monobank Олег Гороховський.

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Бізнесмени пропонували альтернативу у вигляді детінізації, зокрема, боротьбу із зарплатами в «конвертах», податковими схемами (зокрема, дроблення бізнесу на ФОПів) і контрабандою, ревізію компаній із низькими податковими показниками.

Міністр фінансів Сергій Марченко дав зрозуміти, що підвищення податків відбудеться в тому чи іншому вигляді.

«Ми проводимо обговорення пропозицій усіх зацікавлених сторін і готові шукати компроміс в питанні конструкції податкових заходів. Ключове зараз — питання часу. Рішення має бути ухвалено до вересня. Домовились, що ці зустрічі є початком діалогу. Далі спільно працюватимемо в профільному парламентському комітеті, аби знайти найбільш ефективні рішення. Бізнес та експерти будуть долучені до цього», — написав Марченко.

«Усе складно», — підсумував Гороховський.

Підвищення податків