Представникам бізнесу не вдалося переконати Міністерство фінансів відмовитися від підвищення податків. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев після зустрічі з представниками бізнесу щодо законопроєкту № 11416.
Відверта розмова про підвищення податків: Бізнесу не вдалося відмовити владу
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Що відомо
«Найбільше питань викликає військовий збір і податок з обороту. Разом з Мінфіном обговорили можливі альтернативи у вигляді ПДВ та скасування деяких пільг. Доручили Мінфіну опрацювати», — сказав Гетманцев.
Обговорення на Раді з питань підтримки підприємництва
Підвищення податків також обговорювалося 31 липня на зустрічі з представниками бізнесу в межах Ради з питань підтримки підприємництва.
Зі слів Гетманцева, ця розмова була «настільки відверта, що навіть не все можна переказувати».
«Наша основна гіпотеза й побоювання — збільшення податків призведе до тінізації економіки та знищення малого й середнього бізнесу і, зрештою, матиме дуже короткостроковий ефект після якого податків буде збиратися навіть менше, ніж зараз», — написав один зі співзасновників monobank Олег Гороховський.
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Бізнесмени пропонували альтернативу у вигляді детінізації, зокрема, боротьбу із зарплатами в «конвертах», податковими схемами (зокрема, дроблення бізнесу на ФОПів) і контрабандою, ревізію компаній із низькими податковими показниками.
Міністр фінансів Сергій Марченко дав зрозуміти, що підвищення податків відбудеться в тому чи іншому вигляді.
«Ми проводимо обговорення пропозицій усіх зацікавлених сторін і готові шукати компроміс в питанні конструкції податкових заходів. Ключове зараз — питання часу. Рішення має бути ухвалено до вересня. Домовились, що ці зустрічі є початком діалогу. Далі спільно працюватимемо в профільному парламентському комітеті, аби знайти найбільш ефективні рішення. Бізнес та експерти будуть долучені до цього», — написав Марченко.
«Усе складно», — підсумував Гороховський.
Підвищення податків
Нагадаємо, що спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада може не схвалити ініціативу уряду про військовий збір. Замість нього можуть підвищити ПДВ.
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У липні Кабмін схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 млрд грн, зокрема 495,3 млрд грн — на оборону.
Уряд очікує, що підвищення військового збору та деякі інші заходи дасть змогу мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.
Коментарі - 10
Яка була мета цих зборів, якщо владою рішення вже прийняте?
У 1932−33му теж виконували план влади по зернозаготівлям, ніхто не планував Голодомор, просто так вийшло.