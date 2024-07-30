Марченко назвав суму, яка потрібна Україні у 2025 році від міжнародних партнерів

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Що відомо

Він нагадав, що при підготовці діючої програми з МВФ один з ключових параметрів визначав, що активна фаза війни діятиме до середини 2024 року, але цей прогноз не реалізувався.

«Зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році і нам потрібно мати буфер», — сказав міністр, оцінивши додаткові потреби на 2025 рік у $12−15 млрд.

Читайте: НБУ очікує в цьому році від міжнародних партнерів близько $38 млрд

За словами Марченка, ці оцінки повністю відповідають дискусіям Мінфіну з МВФ. «Вони також потенційно бачать це саме як додаткову потребу від того, що зараз у нас передбачено в програмі», — сказав міністр.

Разом з тим, на думку співрозмовника, Україна, підвищуючи податки, теж має дати сигнал партнерам і закрити роти критикам, які говорять, що внесок самої України є недостатнім.

«Ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок також робимо. Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд гривень і ось є рішення як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет», — пояснив Марченко.

Зараз, за його словами, відповідно до програми МВФ, запевнень наших партнерів недостатньо, щоб уряд міг подати в Раду збалансований бюджет на наступний рік.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», в цьому році міжнародні партнери нададуть Україні близько $38 млрд пільгових кредитів і грантів, а наступного року — не менше $31 млрд.

У червні державний борг України збільшився ще на 53 мільярди гривень. Станом на 30 червня він становив 6 трильйонів 167,97 млрд грн, або $152,16 млрд. Протягом червня він збільшився на 52,71 млрд грн у гривневому еквіваленті, або на $1,16 млрд — у доларовому.

Підвищення податків: Нагадаємо, що спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада може не схвалити ініціативу уряду про військовий збір. Замість нього можуть підвищити ПДВ.

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У липні Кабмін схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 млрд грн, зокрема 495,3 млрд грн — на оборону.

Уряд очікує, що підвищення військового збору та деякі інші заходи дасть змогу мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.