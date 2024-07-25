В цьому році міжнародні партнери нададуть Україні близько $38 млрд пільгових кредитів і грантів, а наступного року — не менше $31 млрд. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного брифінгу в Нацбанку.
25 липня 2024, 14:23
НБУ очікує в цьому році від міжнародних партнерів близько $38 млрд
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Що це дасть
Такі обсяги зовнішніх надходжень разом із збільшенням внутрішніх залучень дадуть змогу профінансувати значний дефіцит бюджету — близько 23% ВВП у 2024 році та 18% у 2025 році.
Зі свого боку, НБУ матиме можливість підтримувати достатній обсяг міжнародних резервів для забезпечення стійкості валютного ринку та помірної інфляції.
Джерело: Мінфін
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