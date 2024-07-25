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25 липня 2024, 10:10

Fitch знизило рейтинг України після угоди щодо реструктуризації боргу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з CC до C. Про це повідомили у пресслужбі агентства.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з CC до C.
Фото: depositphotos

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Зниження рейтингу

«Зниження рейтингу України відображає думку Fitch про те, що принципова угода, досягнута 22 липня між урядом і деякими власниками єврооблігацій щодо умов реструктуризації після ухвалення закону, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом, знаменує собою початок процесу, схожого на дефолт», — зазначили у Fitch.

Зазначається, що угода з кредиторами являє собою «обмін проблемних боргів», оскільки йдеться про списання основної суми та відсотків кредиту, а також продовження термінів погашення.

Читайте: Україна домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за зовнішнім боргом — Шмигаль

В агентстві наголосили, що угода з власниками облігацій і закон про призупинення боргових виплат відповідають зусиллям уряду виконати чотирирічну програму розширеного фінансування МВФ на суму $15,6 млрд, яка передбачає реструктуризацію боргу зі значним скороченням боргу для створення фіскального простору та відновлення стійкості боргу.

Нагадаємо

22 липня Київ досяг принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України.

Досягнення принципових домовленостей — це важливий етап процесу реструктуризації державного зовнішнього комерційного боргу України.

Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму 1,172 мільярда доларів США відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі 9,381 мільярда доларів США (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Згідно з досягнутими домовленостям, будуть випущені нові єврооблігації: чотири серії Облігацій A з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках та чотири серії Облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.

Купонні платежі Облігацій A: 1,75% у 2024−2025 роках, 4,5% у 2026 — першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027−2033 років, та 7,75% починаючи з 2034 року і надалі.

Купонні платежі Облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року, і підвищення до 7,75% з 2034 року і надалі.

Досягнуті домовленості підтримуються Комітетом кредиторів України та відповідають цільовим показникам програми Механізму розширеного фінансування МВФ, зокрема: (1) співвідношення боргу до ВВП складатиме 82% до кінця 2028 року, (2) співвідношення боргу до ВВП складатиме 65% до кінця 2033 року, (3) середня потреба у фінансуванні буде на рівні 8% від ВВП у 2028 — 2033 роках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
potator
potator
25 липня 2024, 10:35
#
Прогноз похлеще алексового, расписали как рассказ про ту сторону луны
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