Промислова інфляція в Україні підскочила на 14% за місяць. Такого не було 30 років

Промислова інфляція в Україні за місяць виросла на 14%. Це 30-річний рекорд, пише Forbes із посиланням на Державну службу статистики. На різкий стрибок цін вплинуло подорожчання електроенергії у червні.

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Востаннє вищі темпи були тільки під час гіперінфляції 1992−1995 років.

У річному вираженні (червень 2024 року до червня 2023 року) зростання індексу цін виробників промислової продукції прискорилося до 26,7%.

Зокрема, в енергетиці показник річної промислової інфляції сягнув 48,1%, у добувній промисловості - 10,8%, у переробній — 7,2%.

На початку 2022 року, коли зміна індексу цін виробників перевищила 62% рік до року, Національний банк із посиланням на власні розрахунки заявив, що вплив промислової інфляції на споживчу в Україні є слабким, пише Liga.net. Збільшення ІЦВ на 10% зумовлює близько 1% приросту індексу споживчих цін.