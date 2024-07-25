Головне за четвер: Ставка НБУ, продаж елітних іномарок та як купити крипту за гривню онлайн

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики. За його словами, якщо ризики для інфляційного розвитку та валютного ринку послабляться, зокрема внаслідок можливого отримання Україною більших обсягів фінансової підтримки, НБУ розгляне можливість швидшого відновлення циклу зниження облікової ставки.

«Мінфін» отримав від НБУ фото фальшивих 500 гривень та публікує правила перевірки справжності банкнот

Продовжуючи інформацію про збільшення кількості фальшивих банкнот в Україні, Національний банк надав редакції «Мінфін» фотоприклад та опис такої підробки.

Продаж елітних іномарок б`є рекорди: хто і для кого насправді їх скуповує

До появи законопроєкту про підвищення податків (у тому числі й на нові автомобілі) в Україні спостерігався справжній ажіотаж на ринку преміальних авто. За даними Autoconsulting, у червні продаж дорогих машин зріс на 7%, але окремі елітні марки побили навіть довоєнні рекорди продажів. Що стоїть за зростанням продажів преміальних машин зараз, і як довго воно триватиме, попри війну, — з'ясовував «Мінфін».

Fitch знизило рейтинг України після угоди щодо реструктуризації боргу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з CC до C.

Як купити криптовалюту за гривню онлайн: покрокова інструкція для початківців

На початку липня курс біткоїна різко просів і знизився до $55 тис., але тривало падіння недовго і він швидко відновився до діапазону $62−65 тис. Черговий злет ключової криптовалюти підвищив увагу інвесторів до цього активу, в тому числі і початківців. «Мінфін» вирішив розібратися, як легко та швидко зможуть придбати біткоїн навіть ті, хто раніше не мав справи з криптовалютами.

Як заробити на українських пам'ятних монетах. Скільки коштують та як оцінюються монети (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

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нові монети від НБУ;

як обрати монету для інвестиції.