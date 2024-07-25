«Мінфін» отримав від НБУ фото фальшивих 500 гривень та публікує правила перевірки справжності банкнот

Продовжуючи інформацію про збільшення кількості фальшивих банкнот в Україні, Національний банк надав редакції «Мінфін» фотоприклад та опис такої підробки.

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А саме номіналом 500 гривень старого зразка, який злочинці малювали досить активно.

«Зауважимо, що справжність банкноти тільки по фото виявити складно, вона перевіряється під час візуального та тактильного контролю», — йдеться у коментарі Нацбанку для «Мінфіну».

У ньому також наводяться ознаки підробки, які можуть перевірити самостійно. Наприклад, на дотик перевіряється банкнотний папір та рельєфність окремих зображень з лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку.

Проти світла візуально перевіряється наявність:

1. Водяних знаків: багатотоновий водяний знак — зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовій стороні банкноти, і світлий елемент водяного знака — зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака нацвалюти.

2. Наскрізного елемента (сумісне зображення) — фрагментарне зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьової та оборотної сторін, набуває цілісного вигляду без розривів та зсувів під час розгляду банкноти проти світла.

3. Повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла при розгляді банкноти проти світла можна побачити у прямому та перевернутому вигляді зображення цифрового позначення номіналу, написи «ГРН» та зображення малого герба України (тризубця).

Також змінюючи кут нахилу банкноти візуально перевіряються:

• Зображення, виконані оптично-змінними фарбами, що змінюють колір при розгляді банкноти під різними кутами зору (на банкнотах середніх і високих номіналів зразка 2003−2007 років та банкнотах сучасного покоління номіналами 20, 50 гривень зразка 2018 і 20 SPARK міститься на банкнотах номіналами 100, 200, 500 та 1000 гривень зразка 2014−2019 років).

• «Віконна» (частково введена в товщу паперу) полімерна захисна стрічка відповідного кольору (наприклад, на банкнотах номіналом 200 гривень зразка 2019 року — синього кольору, номіналом 500 гривень зразка 2015 року — темно-сірого), що містить зображення цифрового позначення гривні (у банкнот номіналом 100 — 500 грн), зображення тризубця (у банкноти 1000 грн — пурпурового кольору) та має яскраво виражений кінетичний ефект (при зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки);

• Латентне зображення цифрового позначення номіналу, видиме під час розгляду банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темне на світлому фоні при розгляді банкноти з довгого боку, світлому та темному фоні з короткого боку.