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3 липня 2024, 20:00

Україна отримала транш від МВФ на $2,2 млрд, гривня продовжує падіння: головне за середу

Україна отримала транш від МВФ на $2,2 мільярда

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
3 липня 2024, 20:05
#
Незмінна тенденція:).
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
3 липня 2024, 21:20
#
На міжбанку гривня укріпилася…
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