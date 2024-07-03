Україна отримала транш від МВФ на $2,2 млрд, гривня продовжує падіння: головне за середу

До держбюджету України надійшов п’ятий транш обсягом близько $2,2 млрд (1,7 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF.

НБУ планує полегшити надання банківських послуг у регіонах — Пишний

Національний банк України розробляє концепцією «оператора фінансової інклюзії» та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії.

Країни-члени НАТО виділять військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року — Reuters

Країни-члени НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року.

Гривня продовжує падіння: Офіційний курс долара зріс до нового історичного максимуму