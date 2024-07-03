Україна отримала транш від МВФ на $2,2 млрд, гривня продовжує падіння: головне за середу
До держбюджету України надійшов п’ятий транш обсягом близько $2,2 млрд (1,7 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF.
НБУ планує полегшити надання банківських послуг у регіонах — Пишний
Національний банк України розробляє концепцією «оператора фінансової інклюзії» та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії.
Країни-члени НАТО виділять військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року — Reuters
Країни-члени НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року.
Гривня продовжує падіння: Офіційний курс долара зріс до нового історичного максимуму
Національний банк України встановив на четвер, 4 липня, офіційний курс гривні на рівні 40,7599 грн/$. Це новий історичний максимум, попередній був 3 липня, коли курс гривні до долара становив 40,7476 грн/$.
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