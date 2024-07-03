Національний банк України розробляє концепцією «оператора фінансової інклюзії» та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю українському виданню Forbes.
НБУ планує полегшити надання банківських послуг у регіонах — Пишний
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Таку ліцензію зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені у наданні банківських послуг у невеликих населених пунктах чи прифронтових регіонах. Вимоги до таких «банків» будуть менш жорсткими, а можливості з надання послуг — обмеженими.
Пишний розповів, що проєкт закону про створення «оператора фінансової інклюзії» знаходиться на стадії розробки.
«Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території», — зазначив голова НБУ.
Йдеться про залучення поштових операторів, ритейлу та інших бізнесів, що мають компетенцію обслуговування «останньої милі» (У логістиці — рішення проблеми доставки товарів окремим кінцевим споживачам, що проживають у різних місцях, — ред.), уточнив Пишний.
Він зазначив, що поки не готовий розкривати деталі про формат роботи «операторів фінінклюзії».
Отримавши відповідну банківську ліцензію, компанії чи, ймовірно, банки зможуть надавати банківські послуги у відповідних регіонах за послаблених вимог, порівняно з тими, що НБУ висуває до діючих зараз банків. Разом з тим, їхня діяльність буде обмежена.
Пишний зазначив, що зараз за підтримки Світового банку НБУ розпочав оцінку регіонів, щодо доступності банківських послуг. Необхідні складові для запуску проєкту він розраховує отримати до кінця 2024 року.
«В деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги до нього, буде безнадійно нерентабельним. Тому, на нашу думку, диференціація вимог залежно від регіону, або ж поява нового типу фінустанов з обмеженою ліцензією, має сенс», — заявив очільник НБУ.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що НБУ розробив єдиний механізм для безперервної роботи банків в особливий період.
Коментарі - 5
«Укрпочту», на обслуживание в банки до 2023 года своим постановлением № 546 от 26.05.2021.
ПФУ было поручено провести конкурс для выбора организаций, осуществляющих с 1 января 2023 года выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей. Ранее Пенсионный фонд был обязан провести такой конкурс до 1 сентября 2021 года.
Основная причина, по которой инициативу отложили на два года, — неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений в небольших населённых пунктах.
В то же время «Укрпочта» покрывает 100% населенных пунктов.
КМУ совместно с ПФУ был проведен конкурс на доставку соцвыплат и пенсий получателям в сельской местности — была подана всего одна заявка от «Укрпочты».
Как оказалось, ни Новая Почта ни один укрбанк не желают вешать себе хомут на шею с доставкой пенсий в сельской местности более чем двум миллионам получателей, а отменять ранее принятые нормативные акты о выплате на банковские счета получателям пенсионных и социальных выплат тоже является неправильным.
К тому же НБУ принципиально против покупки Укрпочтой любого мелкого укрбанка, да и МВФ настаивает на уменьшении количества банков, принадлежащих государству, вот и решили замутить вариант с ограниченной банковской лицензией, хотя до недавнего времени НБУ был и против такого.
І найголовніше, що в нас купа непотрібних відомств, комісій, органів, установ, тощо, котрі відверто із пустого в порожнє переливають воду так би мовити і просто створюють видимість бурної діяльності, а люди там отримують по суті 3−4 середніх зарплатні в місяць офіційно, ці всі органи можна було б скоротити на період війни, бо воно не потрібно.
Щодо самої новини НБУ, багато гарних слів і купа грошей витрачених на оренду житла, купівлю квитків, фуршети на таких «нарадах» і конференціях з партнерами, а по факту, НБУ нічого не забороняє зробити одну Постанову, в котрій умовно в такому-то переліку населених пунктів, банківські і не банківські установи можуть надавати такі то послуги, або можна зробити те саме не за населеними пунктами, а за відстанню до фронту, просто реалізувати з обмеженнями по населених пунктах було б простіше, і все, ситуація вирішена, не треба витрачати купу часу і коштів на зайві рухи.
Якщо комусь захочеться щось ляпнути про те, що мовляв «не можна обмежувати тих, хто вже має ліцензії», по-перше хто НБУ заборонить? по-друге, в нашій країні людям права гарантовані Конституцією спокійно обмежують і всі живуть далі, а тут якісь ліцензії, тому НБУ при бажанні спокійно і швидко б це реалізував.
«можуть надавати» та «повинні надавати» — дуже різні речі.
Тим, хто живе у великіх містах не зрозуміти людей, що живуть у селах
на відстані 20−30−50 км від найближчого населенного пункту, де є хоча б
один банкомат Приватбанку або Ощадбанку…
Довідково.
Пенсійні та соціальні виплати громадянам гарантуються державою,
тому такі послуги повинні надаватись на всій території України,
без всяких умовностей або висловів на кшалт «можуть».