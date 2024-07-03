НБУ планує полегшити надання банківських послуг у регіонах — Пишний

Національний банк України розробляє концепцією «оператора фінансової інклюзії» та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю українському виданню Forbes.

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Таку ліцензію зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені у наданні банківських послуг у невеликих населених пунктах чи прифронтових регіонах. Вимоги до таких «банків» будуть менш жорсткими, а можливості з надання послуг — обмеженими.

Пишний розповів, що проєкт закону про створення «оператора фінансової інклюзії» знаходиться на стадії розробки.

«Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території», — зазначив голова НБУ.

Йдеться про залучення поштових операторів, ритейлу та інших бізнесів, що мають компетенцію обслуговування «останньої милі» (У логістиці — рішення проблеми доставки товарів окремим кінцевим споживачам, що проживають у різних місцях, — ред.), уточнив Пишний.

Він зазначив, що поки не готовий розкривати деталі про формат роботи «операторів фінінклюзії».

Отримавши відповідну банківську ліцензію, компанії чи, ймовірно, банки зможуть надавати банківські послуги у відповідних регіонах за послаблених вимог, порівняно з тими, що НБУ висуває до діючих зараз банків. Разом з тим, їхня діяльність буде обмежена.

Пишний зазначив, що зараз за підтримки Світового банку НБУ розпочав оцінку регіонів, щодо доступності банківських послуг. Необхідні складові для запуску проєкту він розраховує отримати до кінця 2024 року.

«В деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги до нього, буде безнадійно нерентабельним. Тому, на нашу думку, диференціація вимог залежно від регіону, або ж поява нового типу фінустанов з обмеженою ліцензією, має сенс», — заявив очільник НБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ розробив єдиний механізм для безперервної роботи банків в особливий період.