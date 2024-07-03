НБУ планує полегшити надання банківських послуг у регіонах — Пишний

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 липня 2024, 9:03

НБУ планує полегшити надання банківських послуг у регіонах — Пишний

Національний банк України розробляє концепцією «оператора фінансової інклюзії» та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії. Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю українському виданню Forbes.

Національний банк України розробляє концепцією «оператора фінансової інклюзії» та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії.
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Таку ліцензію зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені у наданні банківських послуг у невеликих населених пунктах чи прифронтових регіонах. Вимоги до таких «банків» будуть менш жорсткими, а можливості з надання послуг — обмеженими.

Пишний розповів, що проєкт закону про створення «оператора фінансової інклюзії» знаходиться на стадії розробки.

«Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території», — зазначив голова НБУ.

Йдеться про залучення поштових операторів, ритейлу та інших бізнесів, що мають компетенцію обслуговування «останньої милі» (У логістиці — рішення проблеми доставки товарів окремим кінцевим споживачам, що проживають у різних місцях, — ред.), уточнив Пишний.

Він зазначив, що поки не готовий розкривати деталі про формат роботи «операторів фінінклюзії».

Отримавши відповідну банківську ліцензію, компанії чи, ймовірно, банки зможуть надавати банківські послуги у відповідних регіонах за послаблених вимог, порівняно з тими, що НБУ висуває до діючих зараз банків. Разом з тим, їхня діяльність буде обмежена.

Пишний зазначив, що зараз за підтримки Світового банку НБУ розпочав оцінку регіонів, щодо доступності банківських послуг. Необхідні складові для запуску проєкту він розраховує отримати до кінця 2024 року.

«В деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги до нього, буде безнадійно нерентабельним. Тому, на нашу думку, диференціація вимог залежно від регіону, або ж поява нового типу фінустанов з обмеженою ліцензією, має сенс», — заявив очільник НБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ розробив єдиний механізм для безперервної роботи банків в особливий період.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Exba
Exba
3 липня 2024, 9:43
#
Укрпочта таки продавила
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 липня 2024, 10:19
#
В своё время КМУ отложил перевод большинства пенсионеров, получающих выплаты через
«Укрпочту», на обслуживание в банки до 2023 года своим постановлением № 546 от 26.05.2021.
ПФУ было поручено провести конкурс для выбора организаций, осуществляющих с 1 января 2023 года выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей. Ранее Пенсионный фонд был обязан провести такой конкурс до 1 сентября 2021 года.
Основная причина, по которой инициативу отложили на два года, — неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений в небольших населённых пунктах.
В то же время «Укрпочта» покрывает 100% населенных пунктов.
КМУ совместно с ПФУ был проведен конкурс на доставку соцвыплат и пенсий получателям в сельской местности — была подана всего одна заявка от «Укрпочты».
Как оказалось, ни Новая Почта ни один укрбанк не желают вешать себе хомут на шею с доставкой пенсий в сельской местности более чем двум миллионам получателей, а отменять ранее принятые нормативные акты о выплате на банковские счета получателям пенсионных и социальных выплат тоже является неправильным.
К тому же НБУ принципиально против покупки Укрпочтой любого мелкого укрбанка, да и МВФ настаивает на уменьшении количества банков, принадлежащих государству, вот и решили замутить вариант с ограниченной банковской лицензией, хотя до недавнего времени НБУ был и против такого.

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 липня 2024, 10:23
#
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/546-2021-п
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
3 липня 2024, 10:23
#
Проблема одна, в країні війна і на те, що реально потрібно — наша влада забиває відверто, а на всяку фігню ми і кошти і можливості знаходимо.

І найголовніше, що в нас купа непотрібних відомств, комісій, органів, установ, тощо, котрі відверто із пустого в порожнє переливають воду так би мовити і просто створюють видимість бурної діяльності, а люди там отримують по суті 3−4 середніх зарплатні в місяць офіційно, ці всі органи можна було б скоротити на період війни, бо воно не потрібно.

Щодо самої новини НБУ, багато гарних слів і купа грошей витрачених на оренду житла, купівлю квитків, фуршети на таких «нарадах» і конференціях з партнерами, а по факту, НБУ нічого не забороняє зробити одну Постанову, в котрій умовно в такому-то переліку населених пунктів, банківські і не банківські установи можуть надавати такі то послуги, або можна зробити те саме не за населеними пунктами, а за відстанню до фронту, просто реалізувати з обмеженнями по населених пунктах було б простіше, і все, ситуація вирішена, не треба витрачати купу часу і коштів на зайві рухи.

Якщо комусь захочеться щось ляпнути про те, що мовляв «не можна обмежувати тих, хто вже має ліцензії», по-перше хто НБУ заборонить? по-друге, в нашій країні людям права гарантовані Конституцією спокійно обмежують і всі живуть далі, а тут якісь ліцензії, тому НБУ при бажанні спокійно і швидко б це реалізував.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 липня 2024, 10:35
#
«НБУ нічого не забороняє зробити одну Постанову, в котрій умовно в такому-то переліку населених пунктів, банківські і не банківські установи можуть надавати такі то послуги«

«можуть надавати» та «повинні надавати» — дуже різні речі.

Тим, хто живе у великіх містах не зрозуміти людей, що живуть у селах
на відстані 20−30−50 км від найближчого населенного пункту, де є хоча б
один банкомат Приватбанку або Ощадбанку…
Довідково.
Пенсійні та соціальні виплати громадянам гарантуються державою,
тому такі послуги повинні надаватись на всій території України,
без всяких умовностей або висловів на кшалт «можуть».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами