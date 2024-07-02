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2 липня 2024, 20:00

Гривня знову оновила рекорд, в Україні можуть створити нову фондову біржу: головне за вівторок

Нацбанк підвищив курс долара до нового історичного максимуму

Національний банк України встановив на 3 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,7476 грн/$. Це новий історичний максимум, попередній був 14 червня на рівні 40,6908 грн/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 10 копійок.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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ukas
ukas
2 липня 2024, 23:18
#
Ждем 45, как в пророческом видео Президента)))
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