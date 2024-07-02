Гривня знову оновила рекорд, в Україні можуть створити нову фондову біржу: головне за вівторок

Національний банк України встановив на 3 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,7476 грн/$. Це новий історичний максимум, попередній був 14 червня на рівні 40,6908 грн/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 10 копійок.

Україна встигне реструктуризувати борг — Reuters

Україна повідомила інвесторам, що розраховує на реструктуризацію боргу до закінчення терміну дії мораторію на виплати до 1 серпня.

Послаблення гривні: який курс долара прогнозує Кабмін у 2024 році

Кабінет міністрів України очікує зростання у 2025 році обмінного курсу гривні до долара до 45 грн у середньому за рік, а на кінець року прогнозує 45,6 грн за $1.

В Україні можуть створити нову фондову біржу

Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення роботи вторинного ринку державних облігацій.

Кабмін пропонує заморозити «мінімалку» та прожитковий мінімум