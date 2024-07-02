Нацбанк підвищив курс долара до нового історичного максимуму
Гривня знову оновила рекорд, в Україні можуть створити нову фондову біржу: головне за вівторок
Національний банк України встановив на 3 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,7476 грн/$. Це новий історичний максимум, попередній був 14 червня на рівні 40,6908 грн/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 10 копійок.
Україна встигне реструктуризувати борг — Reuters
Україна повідомила інвесторам, що розраховує на реструктуризацію боргу до закінчення терміну дії мораторію на виплати до 1 серпня.
Послаблення гривні: який курс долара прогнозує Кабмін у 2024 році
Кабінет міністрів України очікує зростання у 2025 році обмінного курсу гривні до долара до 45 грн у середньому за рік, а на кінець року прогнозує 45,6 грн за $1.
В Україні можуть створити нову фондову біржу
Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення роботи вторинного ринку державних облігацій.
Кабмін пропонує заморозити «мінімалку» та прожитковий мінімум
Кабмін затвердив бюджетну декларацію на 2025−2027 роки. В ній пропонується залишити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року. В документі йдеться, що прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025—2027 роки встановлено на рівні 2024 року.
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