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2 липня 2024, 13:25

Україна встигне реструктуризувати борг — Reuters

Україна повідомила інвесторам, що розраховує на реструктуризацію боргу до закінчення терміну дії мораторію на виплати до 1 серпня. Про це повідомили два джерела Reuters.

Україна повідомила інвесторам, що розраховує на реструктуризацію боргу до закінчення терміну дії мораторію на виплати до 1 серпня.

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Борг України за ОЗДП

Україна має непогашені $19,7 млрд за своїми міжнародними облігаціями та винна $2,6 млрд за ВВП-варантами — інструментом з фіксованим доходом, виплати за яким привʼязані до економічного зростання.

За словами джерел, Україна також має намір включити ВВП-варанти у свої зусилля щодо реструктуризації міжнародних облігацій на суму близько $20 млрд.

Кредитори й Україна ведуть перемовини

Видання зазначає, що урядовий уповноважений з державного боргу України Юрій Буца, який керує взаємодією країни з кредиторами та представники уряду та голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, поговорили з представниками кредиторів, щоб узгодити план реструктуризації. «Угода може бути досягнута найближчим часом», — сказало одне із джерел на умовах анонімності.

  • Нагадаємо, що у червні Україна не змогла домовитись про реструктуризацію боргу.
  • 1 липня The Economist написав, що в України лишається місяць, щоб уникнути дефолту.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
2 липня 2024, 13:29
#
З 1 серпня для України закінчується призупиненні виплат за боргами, тому важливо з кредиторами домовитися про реструктуризацію. Вона дозволить у найближчі декілька років або взагалі нічого не виплачувати приватним кредиторам, або звести обсяги таких платежів до мінімуму, щоб не ставити під загрозу фінансування оборони. Так вважає економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк.
За його словами, домовленості треба досягти до серпня, і це має бути саме домовленість про реструктуризацію, а не чергове призупинення виплат за боргом, яке діє зараз, що також є зобов’язанням України перед МВФ. Переговори між урядом і приватними кредиторами тривають.
Однак експерт підкреслює, якщо домовитися про реструктуризацію не вийде, то уряд матиме два варіанти: намагатися подовжити мораторій на виплати за боргами або оголосити дефолт.
«Проте, навіть якщо домовленості досягнено не буде, ймовірним варіантом є погоджене з кредиторами продовження мораторію за виплатами ще на рік, а не дефолт України», — зазначив Самойлюк.
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tckgoblinu
tckgoblinu
2 липня 2024, 14:39
#
Яке ще «фінансування оборони»? В нас деякі підрозділи ЗСУ лише в 2024 році отримали перші сто дронів від держави, постійно кажуть що не вистачає зброї і боєприпасів, і власне виплат військовим, зато депутати за квітень 2024 року отримали на компенсацію оренди житла 4,6 мільйони гривень)

В нас проблема не з фінансуванням оборони, а з казнокрадами, котрі на будь-які факти і аргументи їх корупції будуть волати про держзраду, роспропаганду і наше улюблене і вже мемне — іпсо :)
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