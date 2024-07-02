Україна повідомила інвесторам, що розраховує на реструктуризацію боргу до закінчення терміну дії мораторію на виплати до 1 серпня. Про це повідомили два джерела Reuters.
Україна встигне реструктуризувати борг — Reuters
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Борг України за ОЗДП
Україна має непогашені $19,7 млрд за своїми міжнародними облігаціями та винна $2,6 млрд за ВВП-варантами — інструментом з фіксованим доходом, виплати за яким привʼязані до економічного зростання.
За словами джерел, Україна також має намір включити ВВП-варанти у свої зусилля щодо реструктуризації міжнародних облігацій на суму близько $20 млрд.
Кредитори й Україна ведуть перемовини
Видання зазначає, що урядовий уповноважений з державного боргу України Юрій Буца, який керує взаємодією країни з кредиторами та представники уряду та голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, поговорили з представниками кредиторів, щоб узгодити план реструктуризації. «Угода може бути досягнута найближчим часом», — сказало одне із джерел на умовах анонімності.
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За його словами, домовленості треба досягти до серпня, і це має бути саме домовленість про реструктуризацію, а не чергове призупинення виплат за боргом, яке діє зараз, що також є зобов’язанням України перед МВФ. Переговори між урядом і приватними кредиторами тривають.
Однак експерт підкреслює, якщо домовитися про реструктуризацію не вийде, то уряд матиме два варіанти: намагатися подовжити мораторій на виплати за боргами або оголосити дефолт.
«Проте, навіть якщо домовленості досягнено не буде, ймовірним варіантом є погоджене з кредиторами продовження мораторію за виплатами ще на рік, а не дефолт України», — зазначив Самойлюк.
В нас проблема не з фінансуванням оборони, а з казнокрадами, котрі на будь-які факти і аргументи їх корупції будуть волати про держзраду, роспропаганду і наше улюблене і вже мемне — іпсо :)