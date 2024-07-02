Україна встигне реструктуризувати борг — Reuters

Україна повідомила інвесторам, що розраховує на реструктуризацію боргу до закінчення терміну дії мораторію на виплати до 1 серпня. Про це повідомили два джерела Reuters.

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Борг України за ОЗДП

Україна має непогашені $19,7 млрд за своїми міжнародними облігаціями та винна $2,6 млрд за ВВП-варантами — інструментом з фіксованим доходом, виплати за яким привʼязані до економічного зростання.

За словами джерел, Україна також має намір включити ВВП-варанти у свої зусилля щодо реструктуризації міжнародних облігацій на суму близько $20 млрд.

Кредитори й Україна ведуть перемовини

Видання зазначає, що урядовий уповноважений з державного боргу України Юрій Буца, який керує взаємодією країни з кредиторами та представники уряду та голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, поговорили з представниками кредиторів, щоб узгодити план реструктуризації. «Угода може бути досягнута найближчим часом», — сказало одне із джерел на умовах анонімності.