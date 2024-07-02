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2 липня 2024, 9:01

Послаблення гривні: який курс долара прогнозує Кабмін у 2024 році

Кабінет міністрів України очікує зростання у 2025 році обмінного курсу гривні до долара до 45 грн у середньому за рік, а на кінець року прогнозує 45,6 грн за $1. Про це пише Ліга.

Кабінет міністрів України очікує зростання у 2025 році обмінного курсу гривні до долара до 45 грн у середньому за рік, а на кінець року прогнозує 45,6 грн за $1.
Фото:depositphotos

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Прогнози щодо курсу

Згідно з постановою № 751 про схвалення Бюджетної декларації на 2025−2027 роки, у 2026 році Кабмін прогнозує середній курс 46,5 грн за долар, а до кінця року — 45,9 грн. Тоді як у 2027 році середній курс очікується 46,4 грн і 46,2 грн на кінець періоду.

Раніше у вересні 2023 року, Міністерство фінансів публікувало інструкцію про підготовку бюджетних запитів на 2024−2026 роки, де прогнозувало зростання середнього курсу долара:

  • до 40,7 грн за $1 у 2024 році*;
  • до 44,5 грн за $1 у 2025 році;
  • до 43 грн за $1 у 2026 році.

*Мінфін вносив правки до держбюджету 2024 року, де оновив прогноз середнього курсу гривні до долара у розмірі 40,7 грн за $1.

Майже за рік прогнози щодо середнього обмінного курсу долара змінилися на 50 копійок за долар у 2025 році та на 3,5 грн за $1 у 2026 році.

Таким чином, уряд очікує поступового послаблення гривні протягом наступних років. Темпи цього послаблення можуть бути вищими, ніж передбачалося раніше.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Игорь УА
Игорь УА
2 липня 2024, 10:11
#
Пальцем в небо.
+
0
milon
milon
2 липня 2024, 11:51
#
Только при условии что война закончится такой сценарий реален, если нет то 50−60 за 1$
+
+15
bonv
bonv
2 липня 2024, 12:03
#
А як же зміцнення за прогнозами 00шістки?:)
+
0
Ranet
Ranet
2 липня 2024, 12:20
#
Чел настроен на позитифф, учись 😅
+
+15
gorobezus
gorobezus
2 липня 2024, 12:12
#
Все упирается во внешнее финансирование и степень повреждения инфраструктуры (особенно энергетической) в дальнейшем. Возможны и сценарии со 100 гривен за доллар, причем не самые пессимистические.
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