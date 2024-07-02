«Нацбанк підвищив курс долара до нового історичного максимуму»

Національний банк України встановив на 3 липня 2024 офіційний курс гривні на рівні 40,7476 грн/$. Це новий історичний максимум, попередній був 14 червня на рівні 40,6908 грн/$.

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Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 10 копійок.

НБУ на 3 липня встановив офіційний курс євро на рівні 43,69 грн. Європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

Торги на Bloomberg

У ході торгів на майданчику Bloomberg курс продажу долара сягав 40,80 грн/$ - на цьому рівні укладалися угоди. А номінальна ціна пропозиції виходила на 40,85 грн/$, але на цій відмітці фактичних продажів не відбувалося, хоч і відображало настрої ринку.

2 липня за підсумками торгів обсяг угод на Bloomberg сягнув $179 млн, трохи знизився порівняно з вчорашніми $195,2 млн. Нагадаємо, що до держбюджету 2024 року закладено середньорічний курс гривні до долара на рівні 40,7 грн/$.

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