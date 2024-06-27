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27 червня 2024, 20:00

Головне за четвер: 1,9 млрд євро від ЄС, податкова отримає доступ до закордонних рахунків українців

Податкова отримає доступ до рахунків громадян України за кордоном

Державна податкова служба як компетентний орган України отримала схвалений глобальним форумом ОЕСР звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей.

Україна підписала з ЄС безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями

Президент Володимир Зеленський та очільники інституцій ЄС Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн підписали угоду у галузі безпеки.

Україна отримала 1,9 мільярда євро безумовного фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility

До Державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування (Pre — financing) обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility.

Депозити знову в топі: Чому українці несуть гроші в банки і як обрати депозит (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • Українці збільшили депозити у банках на 22 млрд грн.
  • Чому обирають депозити?
  • Актуальне про депозити.
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 27 червня по 3 липня.

Перший воєнний рейтинг забудовників Львова та передмістя від «Мінфіну»

До війни «Мінфін» регулярно складав рейтинги забудовників Києва. Оскільки столиця незмінно лідирувала і за кількістю девелоперів, що працювали тут, і за обсягами житла, що будується. Тепер ми вирішили вперше ранжувати забудовників Львова та найближчих, найпопулярніших у інвесторів міст.

Як заробити на пам'ятних монетах України: три варіанти для початківців і не тільки

«Мінфін» продовжує серію статей про нестандартні інвестиції. Після попередніх публікацій на тему української нумізматики автору надійшло багато відгуків та питань щодо цього напряму інвестування. Тож, сьогодні знову поговоримо про українські пам'ятні монети, на яких пересічний інвестор може непогано заробити, розібравшись у нюансах покупки. Розберемо декілька конкретних практичних кейсів.

Джерело: Мінфін
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