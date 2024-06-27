У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
27 червня 2024, 11:53
Депозити знову в топі: Чому українці несуть гроші в банки і як обрати депозит (відео)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
ніякі депозити від обезцінювання гривні не врятують.
Це дуже треба хотіти, втратити всі грощі, в країні де репресії над населенням будь якого виду фінмоніторінг або силовий отжим і кожного дня репресивні нові закони вломитися в хату отжати рухоме та нерухоме, когось активно копіюють…
имеет смысл заморачиваться?
Місяць і рік, це ключові терміни.
А кінець кварталу, тим більше півріччя, не до чого. Не розумію звідки Ви взяли ці точки.