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27 червня 2024, 11:53

Депозити знову в топі: Чому українці несуть гроші в банки і як обрати депозит (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • Українці збільшили депозити у банках на 22 млрд грн.
  • Чому обирають депозити?
  • Актуальне про депозити.
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 27 червня по 3 липня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+27
yurikiev
yurikiev
27 червня 2024, 13:58
#
Я купую долари.
ніякі депозити від обезцінювання гривні не врятують.
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0
Vlad UKR
Vlad UKR
27 червня 2024, 14:53
#
Я не знаю, як в цій Країні можна в щось вкладатися, отожмуть, арештують, заблокують.
Це дуже треба хотіти, втратити всі грощі, в країні де репресії над населенням будь якого виду фінмоніторінг або силовий отжим і кожного дня репресивні нові закони вломитися в хату отжати рухоме та нерухоме, когось активно копіюють…
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
27 червня 2024, 14:08
#
Бо на горизонті немає коротких овдп (з виплатою до 3-х місяців) і просто переклали на депозити з можливістю достроково ті кошти за потреби забрати. Думаю мало хто розглядає депо як інструмент для інвестицій. Ну просто приліпло шось на карту нехай на депо полежить типу як заначка :)
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0
krv77
krv77
27 червня 2024, 15:02
#
Вклад с возможностью забрать — 5.75%
имеет смысл заморачиваться?
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0
vt313
vt313
27 червня 2024, 14:11
#
А можна, на майбутнє, текстову версію? Чи це імпровізація?

Місяць і рік, це ключові терміни.
А кінець кварталу, тим більше півріччя, не до чого. Не розумію звідки Ви взяли ці точки.
+
0
krv77
krv77
27 червня 2024, 15:01
#
Потому что не знают об облигациях?
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