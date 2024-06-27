Податкова отримає доступ до рахунків громадян України за кордоном

Державна податкова служба як компетентний орган України отримала схвалений глобальним форумом ОЕСР звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей. Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Оцінювання проходило в кілька етапів, починаючи з 2019 року. Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управління ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходів до забезпечення кібербезпеки.

«Ми готові на технічному і законодавчому рівні до підключення систем CRS/CbC. Це означає що у ДПС найближчим часом з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого», — пояснив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

Читайте: Рада відкрила податковій доступ до рахунків українців за кордоном

Нагадаємо

Станом на червень 2024 року понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією. Україна зобов'язалася розпочати автоматичний обмін вже у вересні 2024 року.

Читайте: Соцдопомога, квартири та бізнес за кордоном: про що спитають наші податківці біженців

Як писав «Мінфін», Верховна Рада 21 березня ухвалила у другому читанні законопроєкт № 8131, який запроваджує європейські стандарти податкової звітності та в рази піднімає прозорість платника податків перед державою, — так званий стандарт CRS.