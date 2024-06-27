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27 червня 2024, 8:39

Податкова отримає доступ до рахунків громадян України за кордоном

Державна податкова служба як компетентний орган України отримала схвалений глобальним форумом ОЕСР звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей. Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

Державна податкова служба як компетентний орган України отримала схвалений глобальним форумом ОЕСР звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Оцінювання проходило в кілька етапів, починаючи з 2019 року. Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управління ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходів до забезпечення кібербезпеки.

«Ми готові на технічному і законодавчому рівні до підключення систем CRS/CbC. Це означає що у ДПС найближчим часом з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого», — пояснив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

Читайте: Рада відкрила податковій доступ до рахунків українців за кордоном

Нагадаємо

Станом на червень 2024 року понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією. Україна зобов'язалася розпочати автоматичний обмін вже у вересні 2024 року.

Читайте: Соцдопомога, квартири та бізнес за кордоном: про що спитають наші податківці біженців

Як писав «Мінфін», Верховна Рада 21 березня ухвалила у другому читанні законопроєкт № 8131, який запроваджує європейські стандарти податкової звітності та в рази піднімає прозорість платника податків перед державою, — так званий стандарт CRS.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Ramo
Ramo
27 червня 2024, 9:04
#
Перший звіт про участь в міжнародній групі компаній подали ще в 2021 році відповідно за 2020 рік. Автоматичний обмін інформацією розпочнуть у вересні 2024 р. Не пройшло й три роки. Довго ж роздуплювались.
+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
27 червня 2024, 11:12
#
Ох уж эти шутки с утра)
+
0
Три літри
Три літри
27 червня 2024, 11:23
#
Надо це тупа брехня в заголовку?

це сайт Тараса-адвоката для ловлі хайпа?

ви ж самі цитуєте, Романе, що: «Це означає що у ДПС найближчим часом з’явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном«

Якщо раптом я дізнаюсь номер вашого телефона це не означає що я маю доступ до вашого телефона.
+
0
bonv
bonv
27 червня 2024, 11:29
#
Спить і бачить
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