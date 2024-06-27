Державна податкова служба як компетентний орган України отримала схвалений глобальним форумом ОЕСР звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей. Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.
Податкова отримає доступ до рахунків громадян України за кордоном
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Що відомо
Оцінювання проходило в кілька етапів, починаючи з 2019 року. Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управління ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходів до забезпечення кібербезпеки.
«Ми готові на технічному і законодавчому рівні до підключення систем CRS/CbC. Це означає що у ДПС найближчим часом з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого», — пояснив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.
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Нагадаємо
Станом на червень 2024 року понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією. Україна зобов'язалася розпочати автоматичний обмін вже у вересні 2024 року.
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Як писав «Мінфін», Верховна Рада 21 березня ухвалила у другому читанні законопроєкт № 8131, який запроваджує європейські стандарти податкової звітності та в рази піднімає прозорість платника податків перед державою, — так званий стандарт CRS.
Коментарі - 4
це сайт Тараса-адвоката для ловлі хайпа?
ви ж самі цитуєте, Романе, що: «Це означає що у ДПС найближчим часом з’явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном«
Якщо раптом я дізнаюсь номер вашого телефона це не означає що я маю доступ до вашого телефона.