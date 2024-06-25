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25 червня 2024, 20:00

Україна почала перемовини про вступ до ЄС, ріст ВВП пришвидшився, в Україні з'явився ще один держбанк: головне за вівторок

Ріст ВВП пришвидшився у першому кварталі до 6,5% — Держстат

Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року — на 6,5%.

Україна сьогодні розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС — глава Єврокомісії

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення росії. Лідери країн ЄС підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові на саміті Європейської ради 23 червня 2022 року.

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Україна та ЄС підписали Угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024 — 2027 роки у межах Інструменту Ukraine Facility.

За 5 місяців 2024 року банкам нараховано 16,5 млрд грн податку на прибуток

За перші 5 місяців 2024 року банкам нараховано 16,5 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 25%. Це на 60% (+6,1 млрд грн) більше ніж за аналогічний період минулого року, коли діяла стандартна ставка 18%.

В Україні стане на один держбанк більше

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 25 червня, підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

Джерело: Мінфін
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