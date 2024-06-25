Україна та ЄС підписали Угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024 — 2027 роки у межах Інструменту Ukraine Facility. Підписантами від України виступили міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Андрій Пишний, йдеться у повідомленні міністерства фінансів.
Україна підписала угоду з ЄС щодо залучення 27 млрд євро в рамках Ukraine Facility
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Отримання траншів
Перший транш обсягом 1,9 млрд євро Україна отримає вже найближчим часом, у червні. Зазначені кошти є безумовним фінансуванням (Pre — financing). Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.
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Нагадаємо
У березні-квітні 2024 року до держбюджету вже надійшло два транші в рамках перехідного фінансування обсягом 6 млрд євро відповідно до інструменту Ukraine Facility.
14 травня Рада Європейського Союзу з економічних та фінансових питань схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки.
В межах Плану України Міністерство фінансів відповідальне за три напрями: управління державними фінансами, боротьбу з відмиванням грошей і фінансові ринки. А також є співвиконавцем у розділах управління державними активами, людський капітал, бізнес-середовище, децентралізація та регіональна політика, транспорт, агропродовольчий сектор, управління критично важливими матеріалами.
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