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24 червня 2024, 20:00

Україна до кінця року отримає 16 млрд євро, а наступного тижня — 2,5 млрд євро: головне за понеділок

До кінця року Україна може отримати 16 млрд євро фінансової підтримки від ЄС — Мінфін

Фінансова допомога від ЄС буде найбільшою за обсягом та сягне 16 млрд євро у 2024 році, за умови виконання Україною індикаторів Плану України. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Бюджет розпочне розрахунки з бізнесом та населенням: як це позначиться на курсі долара

Завдяки періоду бюджетних платежів, який розпочався у клієнтів, минулий тиждень пройшов досить позитивно для гривні. Курс долара на міжбанку до вечора минулої п'ятниці зупинився на позначці 40,42/40,44 гривень, а євро на рівні 43,1887/43,1980. При цьому і на готівковому ринку ажіотажу зі скуповування валюти не спостерігалося.

Україна отримає 2,5 мільярда євро від заморожених активів рф наступного тижня — Боррель

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня Україна може отримати 2,5 млрд євро з доходів від заморожених російських активів.

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Джерело: Мінфін
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