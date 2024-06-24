До кінця року Україна може отримати 16 млрд євро фінансової підтримки від ЄС — Мінфін
Україна до кінця року отримає 16 млрд євро, а наступного тижня — 2,5 млрд євро: головне за понеділок
Фінансова допомога від ЄС буде найбільшою за обсягом та сягне 16 млрд євро у 2024 році, за умови виконання Україною індикаторів Плану України. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Бюджет розпочне розрахунки з бізнесом та населенням: як це позначиться на курсі долара
Завдяки періоду бюджетних платежів, який розпочався у клієнтів, минулий тиждень пройшов досить позитивно для гривні. Курс долара на міжбанку до вечора минулої п'ятниці зупинився на позначці 40,42/40,44 гривень, а євро — на рівні 43,1887/43,1980. При цьому і на готівковому ринку ажіотажу зі скуповування валюти не спостерігалося.Україна отримає 2,5 мільярда євро від заморожених активів рф наступного тижня — Боррель
Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня Україна може отримати 2,5 млрд євро з доходів від заморожених російських активів.Бульбашка «штучного інтелекту»: коли вона лусне та як вплине на економіку США
Минулого тижня індекс S&P 500 досягнув нових історичних максимумів, а на ринку відбулися ротації: вартісні акції перевершили акції зростання, а більшість основних бенчмарків — технологічний Nasdaq Composite. Чим ще запам'ятався інвесторам минулий тиждень і які події робитимуть погоду на ринках наступні 5 днів, розповість «Мінфін».
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