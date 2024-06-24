До кінця року Україна може отримати 16 млрд євро фінансової підтримки від ЄС — Мінфін

Фінансова допомога від ЄС буде найбільшою за обсягом та сягне 16 млрд євро у 2024 році, за умови виконання Україною індикаторів Плану України. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Підтримка ЄС

«Європейський Союз — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. За перші п'ять місяців поточного року фінансова підтримка від ЄС становить більш ніж половину від усіх залучених коштів. Ця допомога є важливим елементом, завдяки чому фінансова система продовжує бути стабільною. Вдячний за розуміння потреб України та швидке прийняття необхідних рішень. Розширення співпраці з ЄС, повноцінна інтеграція — безумовні пріоритети Уряду України», — зазначив Марченко.

Щодо виконання бюджету-2024, Марченко зазначив, що міжнародні партнери запевнили у подальшій фінансовій підтримці України. Разом з ефективними заходами Уряду України для збільшення внутрішніх доходів, це дозволяє забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету у повному обсязі.

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Індикатори Плану України

Україна продовжує системну роботу над впровадженням реформ, про що було наголошено на Раді ЄС. Для максимізації ефективності цього процесу Уряд підготував та презентував Матрицю реформ. Це аналітичний інструмент, який охоплює всі умови та рекомендації міжнародних партнерів України. Матриця реформ включає понад 400 індикаторів на 2024 рік, із яких 36 — умови Плану України.

Виконання індикаторів Плану України сприятиме економічному зростанню, «зеленому» переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції. До кінця ІІ кварталу 2024 року передбачено дев’ять індикаторів, п’ять з яких на сьогодні вже виконано.