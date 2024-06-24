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24 червня 2024, 11:57

Україна отримає 2,5 мільярда євро від заморожених активів рф наступного тижня — Боррель

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня Україна може отримати 2,5 млрд євро з доходів від заморожених російських активів. Про це він повідомив журналістам перед початком засідання у Люксембурзі, передає Радіо Свобода.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня Україна може отримати 2,5 млрд євро з доходів від заморожених російських активів.

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Що відомо

«В нас є ці доходи від заморожених активів. Маємо шукати спосіб їх використання, уникаючи будь-якого блокування. У нас є процес, щоб це працювало швидко. Перший транш грошей надійде наступного тижня в липні. Другий — за кілька місяців. Ці гроші не можуть застрягти. Слід їх використовувати — ми маємо законну процедуру», — зазначив Боррель.

Читайте: Україна отримає перший транш від заморожених активів рф до кінця літа — Домбровскіс

На прохання журналістів уточнити суму, Боррель сказав про 2,5 млрд євро: «Наступного тижня — одна частина з цих 2,5 млрд. Інша частина буде дещо пізніше».

Щодо того, в який спосіб гроші можуть бути використані без згоди Угорщини, глава європейської дипломатії зауважив, що юридична процедура існує, але слід обговорити її застосування з міністрами.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», європейський комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш з доходів від заморожених російських активів до кінця літа. Розмір траншу становитиме 1,5 млрд євро.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну, партнери Києва заморозили активи росії на близько $300 млрд.

Більшість заморожених російських активів перебуває в ЄС, зокрема, близько 190 млрд євро російського центрального банку, що зберігаються в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів.

З початку великої війни вони принесли прибуток у розмірі 3,85 млрд євро, і країни ЄС обговорювали використання цього прибутку для допомоги Україні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
El2023
El2023
24 червня 2024, 12:01
#
Евро вниз пойдет ?
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0
nitrolog
nitrolog
24 червня 2024, 12:15
#
З якого щастя?
якщо бакс вниз тоді і євро, є пряма залежність по крос-курсу
+
0
energy1
energy1
24 червня 2024, 14:38
#
Швидше навпаки
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
24 червня 2024, 12:48
#
Я может пропустил новость, когда это состоялся международный трибунал и когда это нам присудили компенсацию за вторжение?
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0
KValera
KValera
24 червня 2024, 13:21
#
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