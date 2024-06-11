Перші гроші від росактивів Україна отримає у липні, НБУ збільшив кредитний потенціал банків: головне за вівторок

Євросоюз надасть Україні у липні 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, 90% цієї суми піде на зброю. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На відкритті Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні вона нагадала, що заклик передати Україні активи російської федерації пролунав на торішній конференції з відновлення.

Нацбанк збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків

Національний банк разом з ухваленням Стратегії розвитку кредитування оновив мінімальні вимоги до нормативів достатності капіталу банків за новою (трирівневою) структурою.

Німеччина надасть Україні понад 30 млн євро пільгового кредиту на енергоінфраструктуру