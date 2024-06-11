Перші гроші від росактивів Україна отримає у липні — фон дер Ляєн
Перші гроші від росактивів Україна отримає у липні, НБУ збільшив кредитний потенціал банків: головне за вівторок
Євросоюз надасть Україні у липні 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, 90% цієї суми піде на зброю. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На відкритті Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні вона нагадала, що заклик передати Україні активи російської федерації пролунав на торішній конференції з відновлення.
Нацбанк збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків
Національний банк разом з ухваленням Стратегії розвитку кредитування оновив мінімальні вимоги до нормативів достатності капіталу банків за новою (трирівневою) структурою.
Німеччина надасть Україні понад 30 млн євро пільгового кредиту на енергоінфраструктуру
Міністр фінансів Сергій Марченко підписав з Урядом Німеччини гарантійну угоду, яка передбачає залучення кредиту на суму 30,4 млн євро від Уряду Німеччини через KfW для підвищення надійності української енергетичної інфраструктури.
Нацкомісія з цінних паперів призначила тимчасове керівництво «Фрідом фінанс»
Нацкомісія з цінних паперів призначила тимчасовим керівником виконавчого органу підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» Бондарчука Олександра Петровича.
До кінця місяця Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility
Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility до кінця червня.
Нацбанк зажадав від страховиків підготуватися до нових лімітів щодо «автоцивілки»
Національний банк вимагає від страховиків своєчасно виконати вимоги щодо інформування та обслуговування українців через посередників, як це передбачається зміненим законом «Про страхування».
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