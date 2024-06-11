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11 червня 2024, 20:00

Перші гроші від росактивів Україна отримає у липні, НБУ збільшив кредитний потенціал банків: головне за вівторок

Перші гроші від росактивів Україна отримає у липні — фон дер Ляєн

Євросоюз надасть Україні у липні 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, 90% цієї суми піде на зброю. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На відкритті Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні вона нагадала, що заклик передати Україні активи російської федерації пролунав на торішній конференції з відновлення.

Нацбанк збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків

Національний банк разом з ухваленням Стратегії розвитку кредитування оновив мінімальні вимоги до нормативів достатності капіталу банків за новою (трирівневою) структурою.

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Міністр фінансів Сергій Марченко підписав з Урядом Німеччини гарантійну угоду, яка передбачає залучення кредиту на суму 30,4 млн євро від Уряду Німеччини через KfW для підвищення надійності української енергетичної інфраструктури.

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Нацкомісія з цінних паперів призначила тимчасовим керівником виконавчого органу підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» Бондарчука Олександра Петровича.

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Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility до кінця червня.

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Джерело: Мінфін
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