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11 червня 2024, 15:57

Нацбанк зажадав від страховиків підготуватися до нових лімітів щодо «автоцивілки»

Національний банк вимагає від страховиків своєчасно виконати вимоги щодо інформування та обслуговування українців через посередників, як це передбачається зміненим законом «Про страхування». Про це йдеться у спеціальному листі НБУ № 14−0004/44204, розісланому учасникам банківського та страхового ринку.

Національний банк вимагає від страховиків своєчасно виконати вимоги щодо інформування та обслуговування українців через посередників, як це передбачається зміненим законом «Про страхування».
Фото:depositphotos

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Деталі документа

У цьому документі регулятор вказує чіткі терміни:

• До 30 червня 2024 року — виконати вимоги щодо страхових посередників (страхових агентів, брокерів), а саме: для забезпечення споживачів ще до укладення договору повною інформацією про вид страхування, зміст поліса/договору (розмір франшизи, складові страхового покриття тощо), а також про страхову компанію та страхового посередника. У тому числі на веб-сайті, в мобільному додатку або електронною поштою безпосередньо клієнту.

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• З 1 липня 2024 року пропонувати страхові продукти та укладати договори страхування, які містять усі обов'язкові умови та/або реквізити, передбачені законодавством з урахуванням особливостей та способів укладання таких договорів. Із зазначенням місцезнаходження страховика — зокрема адреси окремого підрозділу, в якому укладається договір. А також код Єдиного держреєстру підприємств та організацій, міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) страховика або посередника.

Крім того, Нацбанк нагадав, що страховій спільноті про ухвалення 21 травня 2024 року нового законопроєкту щодо «автоцивілки» (ОСЦПВ) — № 8300: «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Цим документом поетапно у рази збільшуються суми покриття збитків потерпілим:

• до 1 млн грн на одного потерпілого (зараз — 160 тис. грн) та до 20 млн грн (320 тис. грн) на один страховий випадок — по здоров'ю та життю;

• до 2 млн грн на один страховий випадок (800 тис. грн) — за майном.

На офіційному сайті Верховної Ради зазначається, що 31 травня законопроєкт був направлений на підпис Президенту, але ще немає інформації щодо його фактичного підписання.

Проте в листі НБУ наголошується, що закон набуде чинності наступного дня після опублікування, а фактично буде введений в дію з 1 січня 2025 року.

Регулятор наполягає на тому, щоб страховий ринок уже почав готуватись до цих новацій, мабуть, не сумніваючись у підписанні документа главою держави.

Зазвичай після підвищення лімітів відповідальності страховики піднімають вартість полісів «автоцивілки», посилаючись на збільшення своїх витрат, які цього разу зростуть особливо сильно.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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