Німеччина надасть Україні понад 30 млн євро пільгового кредиту на енергоінфраструктуру

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав з Урядом Німеччини гарантійну угоду , яка передбачає залучення кредиту на суму 30,4 млн євро від Уряду Німеччини через KfW для підвищення надійності української енергетичної інфраструктури.

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Деталі

Підписання відбулося у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка, Генерального директора з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Герт-Яна Коопмана та представників Уряду Німеччини.

Кредитну угоду з KfW уклали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та представники державного Німецького банку розвитку KfW — член правління Крістіан Лайбах і директор по регіону Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко.

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Умови угоди

Відповідно до умов угоди термін кредитування становить 30 років, з яких перші 10 років — пільговий період. Відсоткова ставка за користування кредитом становить 2 % річних.

Нагадаємо

З початку повномасштабної збройної агресії рф проти України від Уряду Німеччини на бюджетну підтримку залучено 1,55 млрд євро, з яких 1,25 млрд євро — грантові кошти та 0,3 млрд євро — кредити.