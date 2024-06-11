Міністр фінансів Сергій Марченко підписав з Урядом Німеччини гарантійну угоду, яка передбачає залучення кредиту на суму 30,4 млн євро від Уряду Німеччини через KfW для підвищення надійності української енергетичної інфраструктури.
Німеччина надасть Україні понад 30 млн євро пільгового кредиту на енергоінфраструктуру
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Деталі
Підписання відбулося у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка, Генерального директора з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Герт-Яна Коопмана та представників Уряду Німеччини.
Кредитну угоду з KfW уклали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та представники державного Німецького банку розвитку KfW — член правління Крістіан Лайбах і директор по регіону Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко.
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Умови угоди
Відповідно до умов угоди термін кредитування становить 30 років, з яких перші 10 років — пільговий період. Відсоткова ставка за користування кредитом становить 2 % річних.
Нагадаємо
З початку повномасштабної збройної агресії рф проти України від Уряду Німеччини на бюджетну підтримку залучено 1,55 млрд євро, з яких 1,25 млрд євро — грантові кошти та 0,3 млрд євро — кредити.
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