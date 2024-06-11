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11 червня 2024, 8:54

Німеччина надасть Україні понад 30 млн євро пільгового кредиту на енергоінфраструктуру

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав з Урядом Німеччини гарантійну угоду, яка передбачає залучення кредиту на суму 30,4 млн євро від Уряду Німеччини через KfW для підвищення надійності української енергетичної інфраструктури.

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав з Урядом Німеччини гарантійну угоду, яка передбачає залучення кредиту на суму 30,4 млн євро від Уряду Німеччини через KfW для підвищення надійності української енергетичної інфраструктури.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіПідписання відбулося у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка, Генерального директора з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Герт-Яна Коопмана та представників Уряду Німеччини.
Фото:mof.gov.ua

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Деталі

Підписання відбулося у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка, Генерального директора з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Герт-Яна Коопмана та представників Уряду Німеччини.

Кредитну угоду з KfW уклали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та представники державного Німецького банку розвитку KfW — член правління Крістіан Лайбах і директор по регіону Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко.

Читайте: Україна отримає від ЄБРР 300 мільйонів євро на підтримку енергетики

Умови угоди

Відповідно до умов угоди термін кредитування становить 30 років, з яких перші 10 років — пільговий період. Відсоткова ставка за користування кредитом становить 2 % річних.

Нагадаємо

З початку повномасштабної збройної агресії рф проти України від Уряду Німеччини на бюджетну підтримку залучено 1,55 млрд євро, з яких 1,25 млрд євро — грантові кошти та 0,3 млрд євро — кредити.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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