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11 червня 2024, 11:47

Нацкомісія з цінних паперів призначила тимчасове керівництво «Фрідом фінанс»

Нацкомісія з цінних паперів призначила тимчасовим керівником виконавчого органу підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» Бондарчука Олександра Петровича. Про це йдеться у відповідній постанові НКЦПФР.

Нацкомісія з цінних паперів призначила тимчасовим керівником виконавчого органу підсанкційного брокера «Фрідом фінанс» Бондарчука Олександра Петровича.
Фото:biz.censor.net

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Що відомо

Відповідну посаду Бондарчук обійматиме до 10 червня 2025 року.

«Вже два роки на „Фрідом фінанс“ заблоковано 12 748 рахунків у цінних паперах. 95% - фізичні особи. Загальна вартість заблокованих на рахунках компанії активів становить 3,5 млрд грн», — написав перший заступник голови Податкового Комітету В Р Ярослав Железняк.

Читайте: Влада готова повернути гроші клієнтам Фрідом Фінанс: що може стати цьому на заваді

За словами Железняка, найганебніше — 2,5 тис. клієнтів «Фрідом фінанса» інвестували через цього брокера у «військові облігації».

«А зараз Держава їх просто кинула. І навіть деякі посадовці досі намагаються зберегти ліцензію компанії. Ну і гроші власників компанії, які мають бути націоналізовані», — підсумував він.

Нагадаємо

Запровадження санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» ухвалила РНБО всередині жовтня 2022 року, а невдовзі це рішення підтримав Президент.

На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій.

Крім цього, лишились замороженими і кошти на рахунках клієнтів.

З того часу інвестори не можуть забрати свої кошти навіть у тому випадку, якщо за ОВДП виплачується купонний дохід, або їхній термін завершується і відбувається погашення паперів.

Міністерство фінансів проводить виплати, гроші надходять на транзитні рахунки НБУ і далі мали б рухатися до брокера, а від нього — клієнтам. Та за нинішніх умов далі Нацбанку гроші не йдуть.

Інакше кажучи, держава не відмовляється провести виплати за облігаціями і навіть перераховує кошти, але клієнти зможуть їх отримати, лише коли з ФФУ будуть зняті санкції або буде встановлено альтернативний механізм виплат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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