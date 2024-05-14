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14 травня 2024, 8:42

В НБУ прокоментували сповільнення інфляції

У квітні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) залишилася на рівні попереднього місяця — 3,2%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. В Національному банку України прокоментували сповільнення інфляції.

У квітні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) залишилася на рівні попереднього місяця — 3,2%.
Фото: НБУ

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Регулятор зазначив, що фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу Нацбанку, опубліковану в Інфляційному звіті за квітень 2024 року (3,6% р/р).

Відхилення від прогнозу й надалі забезпечувала динаміка мало прогнозованих чинників тимчасового характеру, передусім стрімкіше падіння цін на сирі продукти харчування.

Це пов'язано як з ефектами теплої цьогорічної погоди й меншим тиском на витрати бізнесу через здешевлення сировини під впливом значних минулорічних врожаїв, так і з переорієнтацією виробників на внутрішній ринок через блокаду західних кордонів.

Натомість фундаментальний інфляційний тиск, на який має найбільший вплив монетарна політика, зберігався. Базова інфляція у квітні зросла до 4,4% р/р, що загалом відповідало прогнозу НБУ.

З одного боку, вторинні ефекти від здешевлення сирих продовольчих товарів та поліпшення інфляційних очікувань стримували фундаментальний інфляційний тиск. З іншого, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та здорожчання імпорту через блокаду західних кордонів тиснули на споживчі ціни в бік підвищення.

Ціни на сирі продукти харчування й надалі стрімко знижувалися — на 6,5% р/р

Зокрема, поглибилося падіння цін на яйця через нарощування виробництва та переорієнтацію виробників на внутрішній ринок унаслідок блокади західних кордонів. Завдяки високим минулорічним урожаям в умовах обмежених можливостей для експорту на тлі блокади кордонів надалі дешевшали цукор, борошно та крупи.

Швидший початок продажу тепличної продукції за нижчими цінами через теплу погоду та імпорт з Туреччини сприяли подальшому здешевленню помідорів та огірків. Знижувалися й ціни на окремі овочі борщового набору через активізацію продажу продукції зі сховищ. Останнє, ймовірно, сповільнило й подорожчання яблук. Водночас вартість картоплі та буряка залишалася високою в умовах обмеженої пропозиції якісної продукції, як і ціни на деякі фрукти — через ускладнений імпорт на тлі блокади кордонів.

Зростання цін на більшість видів м'яса сповільнилося, а свинина подешевшала через менший тиск на витрати бізнесу, зокрема на корми. Натомість зростання цін на молоко дещо пришвидшилося на тлі активізації експорту молочної продукції.

Зростання адміністративно регульованих цін сповільнилося до 9,5% р/р

Подорожчання алкогольних напоїв і надалі сповільнювалося через зниження тиску з боку витрат бізнесу на енергію, сировину, адміністративні витрати на ліцензії, а також конкуренцію тіньової пропозиції.

Призупинилося зростання цін на тютюнові вироби. Адміністративну інфляцію також стримував мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Натомість зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання пришвидшилося.

Ціни на пальне прискорили зростання до 18,1% р/р

Подорожчання пального насамперед пов'язане зі зростанням світових цін на нафту та вичерпанням попередніх запасів нафтопродуктів, завезених за нижчою ціною.

Базова інфляція зросла до 4,4% р/р

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари пришвидшилися до 5,5% р/р, у тому числі через ефекти блокади західних кордонів. Так, швидше дорожчало масло, м’які сири та окремі імпортні товари тривалого зберігання (шоколад, кава та оливкова олія).

Прискорилося зростання цін на хліб через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та вичерпання запасів якісної сировини. Водночас інші борошняні вироби дорожчали повільніше завдяки ефектам від менших витрат бізнесу на сировину.

Цей чинник також зумовив подальше зниження цін на соняшникову олію та стримував подорожчання олійних продуктів. Зростання цін на м'ясну продукцію сповільнилося через менший тиск на витрати бізнесу на тлі дешевших кормів.

Ціни на непродовольчі товари знижувалися повільніше (на 0,6% р/р). Здешевлення цієї групи товарів забезпечувалося передусім зменшенням цін на одяг та взуття, яке, однак, сповільнилося.

Натомість подорожчання інших непродовольчих товарів пришвидшилося. Вартість послуг не змінилася порівняно з березнем (9,7% р/р). З одного боку, й надалі повільніше дорожчали послуги закладів громадського харчування та готелів, у тому числі під впливом вторинних ефектів від здешевлення сирих продуктів харчування. З іншого, — швидше збільшувалася вартість амбулаторних та транспортних послуг, експлуатації власних транспортних засобів та послуг салонів краси.

Що буде далі

Національний банк прогнозує, що зростання споживчих цін помірно пришвидшиться в найближчі місяці через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та зростання адміністративної складової інфляції.

Водночас інфляцію стримуватимуть зниження зовнішнього цінового тиску та заходи монетарної політики, в тому числі з підтримання контрольованої ситуації на валютному ринку та захисту заощаджень населення від інфляційного знецінення.

Монетарна політика й надалі спрямовуватиметься на збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
stas12345
stas12345
14 травня 2024, 10:00
#
Не страна, а сказка
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
14 травня 2024, 10:46
#
Інфляція прискориться через тиск на курс гривні. Вже більш ніж +5% з початку року, імпорт вже здорожчав. Але на скільки виросте індекс — це вже окреме питання.
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