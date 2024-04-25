Головне за четвер: Ставка НБУ, дефіцит квартир у новобудовах та військова допомога від США

У Києві назріває масштабний дефіцит квартир у новобудовах. Забудовники кажуть, що квадратних метрів на первинці вже не вистачає. Дефіциту нового житла поки що немає, але формуються передумови для його появи. Особливо у Києві, де з початку повномасштабного вторгнення майже не з'являється нових проєктів. Все це може підштовхнути ціни вгору. Хто із забудовників активно зводить квадратні метри, а хто не поспішає цього робити — розбирався «Мінфін».

НБУ знизив облікову ставку до 13,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до рівня 13,5% річних з 26 квітня 2024 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

США оголосили про пакет військової допомоги для України. Що увійшло

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.

Рада провалила голосування за Пенсійну реформу

Верховна Рада провалила у першому читанні голосування за законопроєкт № 9212 «Про накопичувальне пенсійне забезпечення».

«Український борщ» подорожчав на 260%: скільки можна заробити на пам`ятних монетах

Попри війну та загальне зниження доходів, українські нумізмати продовжують витрачатися на своє захоплення: одні купують пам'ятні монети для поповнення своїх колекцій, інші — щоб на них заробити. Фінансовий аналітик Олексій Козирев розповів докладніше про українські пам'ятні монети з дорогоцінних металів, випущених до війни і в останні декілька років, і показав на конкретних прикладах, який дохід вони можуть принести.

Зростання неминуче: Яким буде курс долара на кінець 2024 року. Прогноз курсу валют на тиждень (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: що впливає на курс долара в Україні, як мобілізація впливає на курс долара, яким буде курс долара на кінець 2024 року, прогноз курсу долара та євро на період з 25 квітня по 1 травня.

Нацбанк суттєво знизив ставки за кредитами рефінансування

Національний банк суттєво знизив ставки за кредитами рефінансування — на 2 в. п. до 17,5%. Про це під час монетарного брифінгу в НБУ заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.