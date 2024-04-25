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25 квітня 2024, 20:00

Головне за четвер: Ставка НБУ, дефіцит квартир у новобудовах та військова допомога від США

Дефіцит на порозі: чому у Києві зменшується пропозиція нових квартир

У Києві назріває масштабний дефіцит квартир у новобудовах. Забудовники кажуть, що квадратних метрів на первинці вже не вистачає. Дефіциту нового житла поки що немає, але формуються передумови для його появи. Особливо у Києві, де з початку повномасштабного вторгнення майже не з'являється нових проєктів. Все це може підштовхнути ціни вгору. Хто із забудовників активно зводить квадратні метри, а хто не поспішає цього робити — розбирався «Мінфін».

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Джерело: Мінфін
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